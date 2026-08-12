Vacanța de toamnă 2026. Câte zile libere au elevii și când se întorc la școală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 11:51

Noul an școlar 2026-2027 se apropie, iar odată cu el începe și perioada în care părinții își planifică din timp programul familiei. Deși cursurile vor debuta pe 7 septembrie, prima vacanță nu se lasă mult timp așteptată: la finalul lunii octombrie, elevii vor avea parte de o pauză de nouă zile consecutive, care va marca trecerea de la primul la cel de-al doilea modul de cursuri.

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