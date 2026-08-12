Vacanța de toamnă 2026. Câte zile libere au elevii și când se întorc la școală

Noul an școlar 2026-2027 se apropie, iar odată cu el începe și perioada în care părinții își planifică din timp programul familiei. Deși cursurile vor debuta pe 7 septembrie, prima vacanță nu se lasă mult timp așteptată: la finalul lunii octombrie, elevii vor avea parte de o pauză de nouă zile consecutive, care va marca trecerea de la primul la cel de-al doilea modul de cursuri.
Când începe vacanța din octombrie 2026
Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie 2026, imediat după încheierea primului modul de cursuri. Elevii vor fi liberi până duminică, 1 noiembrie 2026, inclusiv.
Asta înseamnă că, de la ultima zi de școală și până la revenirea în bănci, elevii vor avea nouă zile consecutive fără cursuri: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie, plus 1 noiembrie.
Vacanța din octombrie este stabilită la nivel național. Spre deosebire de vacanța mobilă din februarie-martie, perioada ei nu diferă de la un județ la altul.
Primul modul va avea astfel șapte săptămâni de cursuri, de la 7 septembrie până pe 23 octombrie.
Când se întorc elevii la școală
Cursurile vor fi reluate luni, 2 noiembrie 2026, când începe cel de-al doilea modul al anului școlar. Pentru familiile care vor să programeze o vacanță, intervalul complet disponibil este astfel cuprins între weekendul din 24-25 octombrie și duminică, 1 noiembrie.
Elevii vor continua apoi cursurile până în apropierea sărbătorilor de iarnă, când va începe următoarea vacanță prevăzută în structura anului școlar.
Anul școlar 2026-2027 începe pe 7 septembrie 2026 și se încheie, pentru majoritatea elevilor, pe 18 iunie 2027. Există însă excepții pentru clasele terminale. Elevii claselor a XII-a zi și a XIII-a seral și cu frecvență redusă vor termina cursurile pe 4 iunie 2027, iar cei din clasa a VIII-a pe 11 iunie.
Cum este împărțit anul școlar 2026-2027
Structura anului școlar continuă sistemul cu intervale de cursuri separate de vacanțe. După vacanța din octombrie și al doilea modul urmează vacanța de iarnă, iar în partea a doua a anului școlar elevii vor mai avea vacanța mobilă și vacanța de primăvară.
O particularitate rămâne vacanța din februarie-martie. Aceasta nu se desfășoară simultan în toate județele. Inspectoratele școlare stabilesc săptămâna liberă în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, după consultări la nivel local. Ministerul a stabilit și termenul până la care școlile trebuie să comunice părinților structura detaliată a anului școlar.
Tot în anul școlar 2026-2027 vor continua programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Acestea se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, fiecare pe parcursul a cinci zile lucrătoare consecutive, în intervale diferite stabilite de unitățile de învățământ.
Prima vacanță vine la mai puțin de două luni de la începerea școlii
Pentru elevi, vacanța din octombrie va reprezenta prima pauză mai lungă după începutul noului an școlar. De la revenirea în bănci, pe 7 septembrie, și până la ultima zi a primului modul vor trece șapte săptămâni.
Calendarul poate fi util și familiilor care vor să planifice o plecare în această perioadă. Ultima zi de școală este vineri, 23 octombrie, iar următoarea zi în care elevii trebuie să ajungă la cursuri este luni, 2 noiembrie.
Prin urmare, vacanța din octombrie 2026 le oferă elevilor nouă zile consecutive libere, incluzând weekendurile. După această pauză, copiii revin la școală pentru cel de-al doilea modul al anului școlar 2026-2027, potrivit sursei.