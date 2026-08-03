Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă începe pe 3 august. Peste 33.000 de absolvenți sunt înscriși

Sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2026 începe luni, 3 august, pentru cei peste 33.000 de absolvenți de liceu înscriși, potrivit calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Primele probe sunt cele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, programate în zilele de 3 și 4 august.
Ministerul Educației a anunțat că la examenul oral de Limba română sunt așteptați peste 5.500 de candidați.
Cum se desfășoară proba orală la Limba română
Evaluarea competențelor de comunicare orală se realizează pe trei niveluri de competență: utilizator mediu, utilizator avansat și utilizator experimentat. Încadrarea candidaților se face în funcție de descriptorii prevăzuți în grila oficială de evaluare.
Pentru obținerea calificativului de utilizator mediu la componenta de înțelegere a textului, absolvenții trebuie să demonstreze că pot citi corect și cursiv, potrivit procedurii oficiale.
Candidații aparținând minorităților naționale vor susține proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă în zilele de 4 și 5 august.
Calendarul probelor de competențe
Ministerul Educației a stabilit următorul calendar pentru probele orale și practice:
3–4 august – competențe lingvistice de comunicare orală în limba română;
4–5 august – competențe lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
5–6 august – competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională;
6–7 august – competențe digitale.
Examenele scrise încep pe 10 august
După încheierea probelor de competențe, candidații vor intra în etapa examenelor scrise. Calendarul oficial este următorul:
10 august – Limba și literatura română;
11 august – proba obligatorie a profilului;
12 august – proba la alegere a profilului și specializării;
13 august – Limba și literatura maternă.
Când se afișează rezultatele
Rezultatele inițiale ale probelor scrise vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații.
Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor vor continua și în zilele de 19 și 20 august, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august.
Ministerul Educației a anunțat că rata de promovare la prima sesiune a Bacalaureatului 2026, după soluționarea contestațiilor, a fost de 76,9%, calculată la nivelul tuturor promoțiilor.
Pentru a promova examenul național de Bacalaureat, un absolvent trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
să susțină toate probele scrise și să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea;
să obțină media generală de cel puțin 6 la probele scrise.
Sesiunea de toamnă reprezintă o nouă oportunitate pentru absolvenții care nu au promovat examenul în sesiunea de vară sau care nu s-au putut prezenta la probele anterioare. Ministerul Educației recomandă candidaților să consulte calendarul oficial, să respecte programările stabilite de centrele de examen și să se prezinte la probe având asupra lor documentele necesare.