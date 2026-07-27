ANM a emis trei avertizări Cod galben pentru luni și marți. Ce regiuni vor fi lovite de furtuni și vânt puternic - HARTA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 10:06

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni dimineață, trei atenționări Cod galben de vreme severă. Sunt anunțate vijelii, averse torențiale, grindină și intensificări puternice ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

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