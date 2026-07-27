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Vremea· 1 min citire
Vreme schimbătoare în București. Averse și descărcări electrice, apoi temperaturi de 32 de grade
Fulger
Locuitorii Capitalei vor avea parte de o vreme schimbătoare până marți seara. Meteorologii anunță perioade cu ploi de scurtă durată și descărcări electrice, dar și o creștere treptată a temperaturilor până în jurul valorii de 32 de grade.
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