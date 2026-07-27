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Vreme schimbătoare în București. Averse și descărcări electrice, apoi temperaturi de 32 de grade

Fulger

Fulger

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 10:44

Locuitorii Capitalei vor avea parte de o vreme schimbătoare până marți seara. Meteorologii anunță perioade cu ploi de scurtă durată și descărcări electrice, dar și o creștere treptată a temperaturilor până în jurul valorii de 32 de grade.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza specială pentru București, valabilă de luni, 27 iulie, de la ora 10:00, până marți, 28 iulie, la ora 20:00. Până marți dimineață, cerul va avea înnorări temporare, în special în orele după-amiezii. Sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice, însă cantitățile de apă vor fi reduse, în general între 2 și 5 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat. În timpul averselor sunt posibile intensificări temporare, cu rafale care pot ajunge la 35-40 km/h. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 30 și 31 de grade, iar minima nocturnă se va situa între 16 și 19 grade.

Temperaturile cresc marți

Marți, între orele 09:00 și 20:00, vremea va deveni călduroasă, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 32 de grade. Cerul va fi variabil, dar în cursul după-amiezii și spre seară vor exista din nou condiții pentru înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi reduse, între 1 și 5 litri pe metrul pătrat, iar vântul va sufla slab până la moderat.

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