Țara distrusă de fenomenele extreme. Taifunul a făcut ravagii

Publicat 26 iul. 2026, 14:23 Sursă Realitatea PLUS

China este lovită de un nou fenomen meteo extrem, la doar două săptămâni după ce un alt taifun a făcut ravagii în estul țării. Sute de mii de oameni au fost evacuați din calea ciclonului. De această dată, Taifunul Nou, considerat cel mai puternic care a ajuns pe teritoriul Chinei în acest an, a lovit cu rafale de peste 160 de kilometri pe oră și ploi torențiale.

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