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Țara distrusă de fenomenele extreme. Taifunul a făcut ravagii

Taifun

Taifun

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat26 iul. 2026, 14:23
SursăRealitatea PLUS

China este lovită de un nou fenomen meteo extrem, la doar două săptămâni după ce un alt taifun a făcut ravagii în estul țării. Sute de mii de oameni au fost evacuați din calea ciclonului. De această dată, Taifunul Nou, considerat cel mai puternic care a ajuns pe teritoriul Chinei în acest an, a lovit cu rafale de peste 160 de kilometri pe oră și ploi torențiale.

Un bebeluș a fost luat de rafalele puternice

Imaginile surprinse arată acoperișuri smulse de vânt, copaci puși la pământ și valuri uriașe care mătură falezele. Autoritățile au suspendat transportul și au anulat sute de zboruri, în timp ce meteorologii avertizează că pericolul nu a trecut.

Într-un videoclipul devenit viral se poate observa cum rafalele violente de vânt au rupt ușile unui magazin și au doborât pătuțul în care se afla un copil.

Taifunul se deplasează acum spre interiorul țării și este așteptat să aducă ploi abundente în mai multe provincii, unde există risc ridicat de inundații și alunecări de teren. Este al doilea taifun major care lovește China în mai puțin de o lună, după ce furtuna Bavi a provocat evacuări masive și pagube importante.

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