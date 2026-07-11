Taifunul Bavi se apropie de estul Chinei: peste 1,8 milioane de persoane au fost evacuate

Autoritățile chineze au evacuat peste 1,8 milioane de persoane înainte de sosirea taifunului Bavi, care urmează să atingă uscatul în apropierea orașului Wenzhou. Furtuna a afectat deja Japonia, Taiwanul și Filipine, provocând perturbări majore, dar și victime.
China a evacuat sâmbătă peste 1,8 milioane de persoane din provinciile Zhejiang și Fujian, pe fondul apropierii taifunului Bavi de coasta estică a țării.
Evacuări China/ Profimedia
Potrivit autorităților meteorologice, taifunul se afla sâmbătă la aproximativ 200 de kilometri sud-est de orașul Wenling, în provincia Zhejiang, și este așteptat să atingă uscatul în apropierea orașului Wenzhou, cu aproximativ 10 milioane de locuitori.
Deși și-a redus din intensitate, Bavi continuă să reprezinte un risc semnificativ din cauza cantităților mari de precipitații pe care le poate aduce. Vântul a atins rafale de până la 144 km/h.
Fenomenele extreme au provocat deja victime în China
Înainte de sosirea taifunului, sudul și centrul Chinei au fost afectate de furtuni puternice și inundații.
Potrivit informațiilor prezentate de autorități, cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața în această săptămână în urma fenomenelor meteorologice extreme.
Taiwanul și Japonia, afectate de trecerea taifunului
Bavi a trecut prin apropierea nordului Taiwanului și a lovit cu ploi și vânt puternic arhipelagul Sakishima din sudul Japoniei.
În Taiwan, peste 14.000 de persoane au fost evacuate preventiv, în special din zonele montane. Autoritățile au anulat 920 de zboruri internaționale și toate cele 282 de zboruri interne, iar aproape toate orașele și județele au declarat zi liberă, cu închiderea școlilor și instituțiilor publice.
Pompierii taiwanezi au anunțat că 87 de persoane au fost rănite, cele mai multe în urma căzăturilor sau a lovirii de obiecte antrenate de vânt.
În Japonia, peste 18.000 de gospodării au rămas fără energie electrică pe insula Okinawa, iar zeci de zboruri au fost anulate.
Victime și în Filipine
În Filipine, ploile abundente asociate musonului de sud-vest, intensificat de influența taifunului Bavi, au provocat moartea a 17 persoane.
Meteorologii avertizează că, deși furtuna își pierde treptat din intensitate pe măsură ce avansează deasupra unor ape mai reci, aceasta poate produce în continuare ploi torențiale și valuri periculoase în regiunile afectate.