Drama fotbaliștilor care și-au pierdut familiile după cutremurul din Venezuela. Peste 2.300 de oameni și-au pierdut viața

Publicat 4 iul. 2026, 16:03 Sursă Realitatea PLUS

Noi informații cutremurătoare despre tragedia prin care trece fotbalistul Lucas Trejo, după ce și-a pierdut soția și copiii în cutremurul care a devastat Venezuela. Acesta a fost dus la spital, iar medicii îl țin sedat pentru că bărbatul nu poate fi calmat altfel. Frații și părinții lui Lucas Trejo încearcă acum să ajungă din Argentina în Venezuela, pentru a-i fi aproape. Prin aceeași dramă trece și fotbalistul Hector Bello, care a anunțat că soția lui a murit în timp ce o salva pe fiica lor în timpul prăbușirii locuinței. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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