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Drama fotbaliștilor care și-au pierdut familiile după cutremurul din Venezuela. Peste 2.300 de oameni și-au pierdut viața

Familia sportivului

Familia sportivului

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat4 iul. 2026, 16:03
SursăRealitatea PLUS

Noi informații cutremurătoare despre tragedia prin care trece fotbalistul Lucas Trejo, după ce și-a pierdut soția și copiii în cutremurul care a devastat Venezuela. Acesta a fost dus la spital, iar medicii îl țin sedat pentru că bărbatul nu poate fi calmat altfel. Frații și părinții lui Lucas Trejo încearcă acum să ajungă din Argentina în Venezuela, pentru a-i fi aproape. Prin aceeași dramă trece și fotbalistul Hector Bello, care a anunțat că soția lui a murit în timp ce o salva pe fiica lor în timpul prăbușirii locuinței. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Mama care a murit sub dărâmături pentru a-și salva bebelușul

Familia fotbalistului argentinian Lucas Trejo a sfârșit tragic. După trei zile de căutări, soția și cei doi copii ai jucătorului au fost găsiți fără viață sub dărâmăturile blocului în care locuiau, în Playa Grande, una din zonele cele mai afectate de cutremur. Lucas Trejo a trebuit să fie sedat în spital. Cei doi copii ai lui Lucas Trejo, precum și soția lui, urmează să fie incinerați.

Acestea sunt momentele sfâșietoare în care bebelușul fotbalistului Hector Bello, de doar 18 zile este scos în viață, nevătămat după ce a petrecut 32 de ore sub dărâmături. Mama copilului a fost găsită moartă o oră mai târziu. Femeia încercase din răsputeri să-și salveze copilul.

Vestea tragică a fost dată de fotbalist pe pagina sa de socializare.

„Îi voi povesti cum ai salvat-o, iubirea mea, cum ți-ai dat propria viață pentru fiica noastră, cum ai fost o femeie curajoasă care nu a părăsit-o niciodată, chiar și când îți dădeai ultima suflare. Cum să-i explic fiicei noastre că ți-ai pierdut viața salvând-o pe a ei, iar eu nu am fost acolo să fac nimic? Cum să explic asta? Dă-mi putere acum.” A scris Hector Bello pe Instagram.

Federația Venezuelană de Fotbal a confirmat decesul unor tineri fotbaliști. Printre persoanele afectate de dezastru se numără și fosta Miss Venezuela, Giselle Reyes. Aceasta a anunțat pe Instagram că mama sa a murit după ce blocul în care locuia, în La Guaira, s-a prăbușit complet în urma cutremurelor.

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