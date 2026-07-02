România trimite ajutoare umanitare în Venezuela după cutremurele din 24 iunie VIDEO

O aeronavă de transport strategic C-17 Globemaster III a decolat joi de la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, transportând ajutoare umanitare pentru Venezuela, țară grav afectată de cutremurele din 24 iunie. Misiunea se desfășoară în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, anunță MApN într-un comunicat.
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că aeronava a decolat joi, 2 iulie, în jurul orei 11:30, de la Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” din Otopeni. La bord se află materiale de cazarmament și produse medicale destinate populației afectate de seismele care au provocat distrugeri majore în regiunea Yaracuy din Venezuela.
Potrivit MApN, intervenția are loc după solicitarea de asistență transmisă de autoritățile venezuelene, în urma căreia Comisia Europeană a activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM).
Participarea României la această operațiune umanitară a fost aprobată prin Hotărârea nr. 11 din 29 iunie 2026 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență.
Aeronava face parte din programul Strategic Airlift Capability
Transportul este realizat cu o aeronavă C-17 Globemaster III operată în cadrul programului multinațional Strategic Airlift Capability (SAC), din care România face parte alături de alte 11 state.
Programul, înființat în 2008, pune la dispoziția statelor participante trei aeronave de transport strategic C-17 Globemaster III, operate de la Baza Aeriană Pápa din vestul Ungariei.
România beneficiază de un număr de ore de zbor alocate în cadrul SAC, care pot fi utilizate pentru misiuni de apărare, operațiuni NATO, UE și ONU, precum și pentru intervenții umanitare și răspuns în situații de urgență.
"Prin această misiune, Ministerul Apărării Naționale valorifică participarea României la programul SAC, contribuind la eforturile statului român de acordare a asistenței umanitare internaționale și își reafirmă angajamentul de a sprijini, alături de partenerii naționali și internaționali, comunitățile afectate de dezastre și alte situații de urgență", a mai transmis MApN.