Philip Morris International și Maestrul Andrea Bocelli prezintă „Believe. Further”. O nouă platformă de dialog între două voci unite de un parcurs comun către progres

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 10:57

Philip Morris International (PMI) și Maestrul Andrea Bocelli au lansat „Believe. Further”, o platformă multianuală creată cu scopul de a iniția o conversație mai amplă despre progres și schimbare pozitivă. Lansarea inițiativei a avut loc în 26 iunie, la Torre dell’Arsenale din Veneția, un spațiu în care patrimoniul se întâlnește cu evoluția, un cadru potrivit pentru două voci aflate pe traiectorii similare.

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