Circulația metroului prin stația Piața Victoriei 2 a fost reluată

Publicat 2 iul. 2026, 07:13 Actualizat 2 iul. 2026, 07:23

Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2, începând cu ora 6:30, a anunțat Metrorex joi dimineață.

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