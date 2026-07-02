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Circulația metroului prin stația Piața Victoriei 2 a fost reluată
Metrou Victoriei / Foto: Facebook ISU București-Ilfov
Publicat2 iul. 2026, 07:13
Actualizat2 iul. 2026, 07:23
Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2, începând cu ora 6:30, a anunțat Metrorex joi dimineață.
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