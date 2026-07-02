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Circulația metroului prin stația Piața Victoriei 2 a fost reluată

Metrou Victoriei / Foto: Facebook ISU București-Ilfov

Metrou Victoriei / Foto: Facebook ISU București-Ilfov

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 iul. 2026, 07:13
Actualizat2 iul. 2026, 07:23

Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2, începând cu ora 6:30, a anunțat Metrorex joi dimineață.

"Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2 începând cu ora 6.30.

Metrorex adresează mulțumiri Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova și Ministerului Apărării Naționale pentru sprijinul acordat, precum și călătorilor pentru înțelegere", a anunțat Metrorex joi dimineață.

Reluarea traficului vine după finalizarea intervenției desfășurate pe parcursul nopții pentru evacuarea apei acumulate în stația de metrou, în urma furtunilor care au afectat Capitala.

Intervenția la stația de metrou Piața Victoriei s-a încheiat: anunțul ISU-București Ilfov

„În urmă cu scurt timp s-a încheiat intervenția pentru extragerea apei acumulate în stația de metrou Piața Victoriei. În acest moment sunt scoase din tunel motopompele utilizate în regim continuu pe toată durata nopții”, a transmis ISU București-Ilfov.

Pompierii au intervenit cu motopompe de mare capacitate pentru evacuarea apei, iar după încheierea operațiunilor toate echipele de intervenție au fost retrase din zonă. La acțiune au participat, alături de ISU București-Ilfov, reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Metrorex și Apa Nova.

Stația Piața Victoriei revine astfel la funcționarea normală, după intervențiile desfășurate pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice produse în Capitală.

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