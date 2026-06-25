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Premieră în monarhia britanică: Regele Charles își face publice impozitele personale

Regele Charles / Profimedia

Regele Charles / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 09:45

Regele Charles al III-lea va deveni primul monarh britanic care își va publica impozitele achitate din veniturile personale, într-un demers de transparență fără precedent al Casei Regale.

Decizia face parte dintr-un efort de creștere a transparenței privind finanțele Casei Regale, relatează publicația The Independent, într-un moment în care monarhia britanică este marcată de controversele care îl vizează pe fratele mai mic al suveranului, fostul prinț Andrew.

Informațiile vor fi prezentate joi, în cadrul raportului anual publicat de Palatul Buckingham privind utilizarea fondurilor publice alocate monarhiei. Presa britanică relatează că, pe lângă detaliile despre cheltuielile Casei Regale, va fi făcută publică și valoarea impozitelor achitate de rege pentru veniturile sale private.

Charles a publicat și în trecut informații despre taxele plătite, în perioada în care era Prinț de Wales. Totuși, aceasta este prima dată când procedează astfel după ce a devenit suveran, în urma decesului reginei Elisabeta a II-a, în 2022.

Potrivit unor surse apropiate Casei Regale, citate de BBC, inițiativa îi aparține regelui și are ca obiectiv consolidarea încrederii publicului în instituția monarhiei. De asemenea, Prințul William ar urma să adopte aceeași practică și să își facă publice propriile informații fiscale, într-un raport separat.

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