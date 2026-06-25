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Extern· 1 min citire
Premieră în monarhia britanică: Regele Charles își face publice impozitele personale
Regele Charles / Profimedia
Regele Charles al III-lea va deveni primul monarh britanic care își va publica impozitele achitate din veniturile personale, într-un demers de transparență fără precedent al Casei Regale.
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