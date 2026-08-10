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Record pe Canalul Mânecii. 230 de migranți au ajuns în Marea Britanie într-o singură ambarcațiune

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

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Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 16:18
SursăAgerpres

O ambarcațiune de mici dimensiuni, cu 230 de persoane la bord, a ajuns luni în Regatul Unit după ce a traversat Canalul Mânecii din Franța, cel mai mare număr de migranți înregistrat vreodată într-o singură traversare, potrivit Ministerului de Interne de la Londra, informează EFE.

Această cifră depășește recordul anterior stabilit în iulie, când 165 de persoane au făcut traversarea într-o singură ambarcațiune.



Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Interne a spus că acest caz demonstrează 'tacticile iresponsabile și periculoase folosite de bandele infracționale, care continuă să pună vieți în pericol, supraaglomerând tot mai multe persoane în ambarcațiuni nepotrivite pentru navigație'.



Totuși, numărul sosirilor în Marea Britaniei prin traversarea Canalului Mânecii a scăzut comparativ cu anul anterior, deoarece 14.819 persoane l-au traversat în mod ilegal în 2026, cu 43% mai puțin decât în 2025 și cu 16% mai puțin decât în 2024.

Ca reacție la acest ultim caz, liderul partidului populist de dreapta Reform UK, Nigel Farage, a scris pe X că 'în această dimineață, o ambarcațiune cu 230 de persoane la bord a fost dusă la Dover (sud-estul Angliei)'.

'Este vorba de o cifră record pentru o singură ambarcațiune. Este o dovadă în plus că această invazie ilegală reprezintă o urgență de securitate națională', a susținut el.

Farage, al cărui partid a făcut progrese importante la alegerile locale și regionale din Marea Britanie anul trecut, își concentrează întotdeauna discursul pe migrație, subiectul care domină dezbaterea politică în Regatul Unit, așa cum se întâmplă în restul Europei

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