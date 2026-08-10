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Extern· 2 min citire
Record pe Canalul Mânecii. 230 de migranți au ajuns în Marea Britanie într-o singură ambarcațiune
Foto: Profimedia
Publicat10 aug. 2026, 16:18
SursăAgerpres
O ambarcațiune de mici dimensiuni, cu 230 de persoane la bord, a ajuns luni în Regatul Unit după ce a traversat Canalul Mânecii din Franța, cel mai mare număr de migranți înregistrat vreodată într-o singură traversare, potrivit Ministerului de Interne de la Londra, informează EFE.
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