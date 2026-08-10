Record pe Canalul Mânecii. 230 de migranți au ajuns în Marea Britanie într-o singură ambarcațiune

Publicat 10 aug. 2026, 16:18 Sursă Agerpres

O ambarcațiune de mici dimensiuni, cu 230 de persoane la bord, a ajuns luni în Regatul Unit după ce a traversat Canalul Mânecii din Franța, cel mai mare număr de migranți înregistrat vreodată într-o singură traversare, potrivit Ministerului de Interne de la Londra, informează EFE.

Distribuie articolul