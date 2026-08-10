Două drone au survolat o bază militară strategică din Germania. Berlinul avertizează: „Suntem ținta zilnică a războiului hibrid”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 09:51

Două drone au fost observate joi seară deasupra unei baze militare din Mechernich, în vestul Germaniei, în apropiere de Bonn. Forțele armate germane au confirmat incidentul, produs la doar câteva zile după descoperirea unui dispozitiv încărcat cu explozibil pe aeroportul Leipzig/Halle. Potrivit presei germane, baza din Mechernich găzduiește echipamente și piese de schimb pentru sistemele americane de apărare aeriană Patriot. Poliția militară a fost chemată la fața locului, iar cazul a fost preluat ulterior de poliția locală.

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