Două drone au survolat o bază militară strategică din Germania. Berlinul avertizează: „Suntem ținta zilnică a războiului hibrid”

Două drone au fost observate joi seară deasupra unei baze militare din Mechernich, în vestul Germaniei, în apropiere de Bonn. Forțele armate germane au confirmat incidentul, produs la doar câteva zile după descoperirea unui dispozitiv încărcat cu explozibil pe aeroportul Leipzig/Halle. Potrivit presei germane, baza din Mechernich găzduiește echipamente și piese de schimb pentru sistemele americane de apărare aeriană Patriot. Poliția militară a fost chemată la fața locului, iar cazul a fost preluat ulterior de poliția locală.
Bundeswehr a refuzat să comenteze originea dronelor, invocând ancheta aflată în desfășurare. Autoritățile germane investighează și modul în care o dronă încărcată cu explozibil a ajuns pe o pistă a aeroportului Leipzig/Halle. Aeroportul este folosit de NATO și de armata germană. Tot acolo funcționează și o bază a companiei aeriene ucrainene Antonov Airlines.
Ministrul german de Interne vorbește despre un „război hibrid”
Incidentele din Germania se adaugă unei serii de apariții ale dronelor în apropierea bazelor militare și aeroporturilor din țările europene care sprijină Ucraina. Unii oficiali europeni au acuzat Rusia că s-ar afla în spatele acestor acțiuni. Moscova a respins constant acuzațiile și le-a descris drept „absurde”. Până în prezent, autoritățile germane nu au anunțat cine ar fi lansat dronele observate la Mechernich.
Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, susține că Germania a devenit o țintă regulată a acțiunilor „destabilizatoare”. Acesta a vorbit despre situație într-o declarație oferită duminică ziarului Bild. „Nu suntem în război, dar suntem ținta zilnică a războiului hibrid”, a afirmat Dobrindt. Ministrul nu a indicat cine s-ar afla în spatele celor două incidente.
Sistemele Patriot, importante pentru apărarea Ucrainei
Sistemele Patriot au devenit esențiale pentru capacitatea Ucrainei de a intercepta rachetele balistice rusești, după declanșarea invaziei la scară largă din 2022. Președintele Volodimir Zelenski le-a cerut săptămâna aceasta aliaților noi livrări. El a avertizat că Ucraina rămâne fără rachete interceptoare. La începutul lunii iulie a apărut informația că președintele american Donald Trump i-ar fi oferit Ucrainei o licență pentru producerea sistemelor Patriot, însă acesta a negat săptămâna trecută existența unui asemenea acord.
O serie de incursiuni produse anul trecut în spațiul aerian european a pus continentul în alertă. Incidentele au determinat Uniunea Europeană să discute despre construirea unui „zid de drone” pentru apărarea aeriană la nivel continental. Mai mulți oficiali europeni au atribuit Rusiei unele dintre aceste incursiuni. Moscova a negat orice implicare.