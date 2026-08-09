Mai multe persoane, rănite într-un schimb de focuri în Danemarca. Atacatorii au fugit cu o mașină albă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 21:34

Mai multe persoane au fost rănite duminică într-un schimb de focuri produs în orașul Holbaek din Danemarca. Localitatea se află la aproximativ 70 de kilometri vest de Copenhaga. Poliția a fost alertată în jurul orei locale 15:45, respectiv 16:45, ora României. Starea persoanelor rănite nu a fost comunicată.

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