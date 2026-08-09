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Mai multe persoane, rănite într-un schimb de focuri în Danemarca. Atacatorii au fugit cu o mașină albă

Schimb de focuri Danemarca

Schimb de focuri Danemarca

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 21:34

Mai multe persoane au fost rănite duminică într-un schimb de focuri produs în orașul Holbaek din Danemarca. Localitatea se află la aproximativ 70 de kilometri vest de Copenhaga. Poliția a fost alertată în jurul orei locale 15:45, respectiv 16:45, ora României. Starea persoanelor rănite nu a fost comunicată.

Poliția suspectează o reglare de conturi

Autoritățile daneze s-au mobilizat în mai multe zone ale orașului. Principala ipoteză analizată este că atacul ar avea legătură cu o reglare de conturi între infractori. Persoanele suspectate că au deschis focul ar fi părăsit zona într-o mașină albă. Poliția le-a cerut martorilor care dețin informații să contacteze autoritățile.

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