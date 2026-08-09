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Premierul din Kosovo, atacat cu ouă de o parlamentară din opoziție

Premierul din Kosovo a fost atacat cu ouă în Parlament

Premierul din Kosovo a fost atacat cu ouă în Parlament

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 09:43
Actualizat9 aug. 2026, 09:53
SursăRealitatea PLUS

Incident șocant în parlamentul din Kosovo, acolo unde premierul a fost atacat cu ouă aruncate de o parlamentară din opoziție. Incidentul a dus ulterior la suspendarea ședinței.

Premierul, care de câteva zile poartă negocieri cu opoziția pentru alegerea unui nou președinte, încerca să amâne un vot-cheie în momentul în care parlamentara a început să arunce cu ouă spre el.

Nu este primul incident din parlamentul kosovar, unde în trecut politicieni din partidul premierului au dat cu gaze lacrimogene pentru a protesta față de unele decizii adoptate, în perioada în care erau în opoziție.

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