Premierul din Kosovo, atacat cu ouă de o parlamentară din opoziție

Publicat 9 aug. 2026, 09:43 Actualizat 9 aug. 2026, 09:53 Sursă Realitatea PLUS

Incident șocant în parlamentul din Kosovo, acolo unde premierul a fost atacat cu ouă aruncate de o parlamentară din opoziție. Incidentul a dus ulterior la suspendarea ședinței.

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