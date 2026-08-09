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Extern· 1 min citire
Premierul din Kosovo, atacat cu ouă de o parlamentară din opoziție
Premierul din Kosovo a fost atacat cu ouă în Parlament
Publicat9 aug. 2026, 09:43
Actualizat9 aug. 2026, 09:53
SursăRealitatea PLUS
Incident șocant în parlamentul din Kosovo, acolo unde premierul a fost atacat cu ouă aruncate de o parlamentară din opoziție. Incidentul a dus ulterior la suspendarea ședinței.
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