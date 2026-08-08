Scandal după concertul Morandi în regiunea din Georgia controlată de Rusia. MAE: România nu recunoaște autoritățile din Abhazia

Publicat 8 aug. 2026, 16:30 Sursă Realitatea PLUS

Scandal diplomatic, după concertul trupei Morandi în Abhazia, republică autonomă pro-rusă din nord-vestul Georgiei. După concertul trupei române, Ministerul Afacerilor Externe de la București a reacționat ferm și a subliniat că România nu recunoaște autoritățile separatiste din Abhazia. MAE și-a exprimat totodată sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei.

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