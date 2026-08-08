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Scandal după concertul Morandi în regiunea din Georgia controlată de Rusia. MAE: România nu recunoaște autoritățile din Abhazia

Morandi

Morandi

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 16:30
SursăRealitatea PLUS

Scandal diplomatic, după concertul trupei Morandi în Abhazia, republică autonomă pro-rusă din nord-vestul Georgiei. După concertul trupei române, Ministerul Afacerilor Externe de la București a reacționat ferm și a subliniat că România nu recunoaște autoritățile separatiste din Abhazia. MAE și-a exprimat totodată sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei.

Concertul a avut loc pe 7 august, în regiunea separatistă Abhazia, teritoriu aflat sub controlul autorităților separatiste susținute de Rusia. MAE a reacționat ferm și a refirmat sprijinul României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei.

Morandi anunțase încă din luna iulie o serie de concerte în Rusia, Belarus și Abhazia. Randi a confirmat ulterior participarea la spectacole și a explicat că formația își dorește să transmită prin muzică un mesaj de iubire, toleranță și compasiune.

Artistul a venit cu o reacție și după izbucnirea scandalului. „Iubirea nu are naționalitate, iubirea apariține umanității. Putem mai bine de atât”, a fost mesajul lui Randi.

Marius Moga nu participă la aceste concerte.

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