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Fermierii, împinși spre faliment după măsurile Guvernului Bolojan. Agricultorii acuză că au ajuns în pragul falimentului: „Trebuie să plece!”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 10:59
SursăRealitatea PLUS

Fermierii au ajuns în punctul în care sunt nevoiți să își închidă afacerile! După masurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan care au îngenuncheat agricultorii, acum aceștia se confruntă cu seceta extremă. În multe zone din țară irigațiile au fost restricționate. Asta se întâmplă și în județul Giurgiu, unde Dunărea continuă să scadă.

Fermierii pregătesc un nou protest

Fermierul Ștefan Muscă a declarat în direct la Realitatea PLUS.că protestul organizat de crescătorii de animale nu a dus la rezolvarea problemelor. Acesta anunță că agricultorii încearcă să organizeze o nouă manifestație începând de săptămâna viitoare. Protestatarii vor să meargă la Palatul Cotroceni și să îi ceară explicații președintelui Nicușor Dan. Muscă afirmă că fermierii nu au în prezent un guvern cu care să poată discuta despre situația din agricultură.

Fermierul susține că aproximativ 800 de animale sunt sacrificate într-o singură localitate din județul Gorj. Probleme ar exista și în județele Vâlcea și Tulcea, iar acesta avertizează că boala se extinde în mai multe zone. Muscă acuză ANSVSA că nu ar fi luat măsurile necesare pentru limitarea rapidă a focarelor. El mai afirmă că unii medici veterinari ar fi încercat să îi convingă pe crescători să nu participe la proteste.

Ștefan Muscă spune că pierderea piețelor de desfacere, motorina ajunsă la 11 lei pe litru și îngrășămintele care costă 4.600 de lei pe tonă îi împing pe fermieri spre faliment. În lipsa vânzărilor, crescătorii nu își mai pot recupera investițiile și nu pot cumpăra furajele necesare pentru iarnă. Acesta cere politici agricole care să protejeze producătorii români și intervenții rapide pentru limitarea focarelor de boală. Fermierul susține că, dacă autoritățile nu pot rezolva situația, ar trebui organizate alegeri anticipate.

„Autoritățile trebuie să facă politici agricole pentru protecția noastră. Dacă nu sunt capabile, trebuie să plece și să avem alegeri anticipate. Noi nu vrem decât să muncim în România și să rămânem producători de hrană. Trebuie să ne asigure piață de desfacere, să localizeze focarele imediat și să ne garanteze dreptul la muncă într-o țară normală”, a declarat Ștefan Muscă.

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