Fermierii, împinși spre faliment după măsurile Guvernului Bolojan. Agricultorii acuză că au ajuns în pragul falimentului: „Trebuie să plece!”

Publicat 8 aug. 2026, 10:59 Sursă Realitatea PLUS

Fermierii au ajuns în punctul în care sunt nevoiți să își închidă afacerile! După masurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan care au îngenuncheat agricultorii, acum aceștia se confruntă cu seceta extremă. În multe zone din țară irigațiile au fost restricționate. Asta se întâmplă și în județul Giurgiu, unde Dunărea continuă să scadă.

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