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Social· 2 min citire
Turismul din Capitală, ruletă rusească pentru străini. Blocuri care pot ceda la cutremur, promovate pentru turiști. Avertismentul specialiștilor- VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat7 aug. 2026, 20:31
Actualizat7 aug. 2026, 20:39
SursăRealitatea PLUS
Turiștii închiriază apartamente care s-ar putea prăbuși la primul cutremur. Deși legea interzice acest lucru, platformele de rezervări online continuă să promoveze astfel de locuințe, iar autoritățile închid ochii în fața neregulilor. Sute de anunțuri pentru apartamente închiriate în regim hotelier, aflate în clădiri cu risc seismic, sunt încă active. Totul în condițiile în care specialiștii avertizează că un seism de magnitudinea celui din 1977 este doar o chestiune de timp, iar Bucureștiul rămâne cea mai vulnerabilă capitală din Uniunea Europeană în fața unui cutremur. Un material marca Realitatea PLUS, despre pericolul din spatele ofertelor de cazare.
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