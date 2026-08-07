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Turismul din Capitală, ruletă rusească pentru străini. Blocuri care pot ceda la cutremur, promovate pentru turiști. Avertismentul specialiștilor- VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 20:31
Actualizat7 aug. 2026, 20:39
SursăRealitatea PLUS

Turiștii închiriază apartamente care s-ar putea prăbuși la primul cutremur. Deși legea interzice acest lucru, platformele de rezervări online continuă să promoveze astfel de locuințe, iar autoritățile închid ochii în fața neregulilor. Sute de anunțuri pentru apartamente închiriate în regim hotelier, aflate în clădiri cu risc seismic, sunt încă active. Totul în condițiile în care specialiștii avertizează că un seism de magnitudinea celui din 1977 este doar o chestiune de timp, iar Bucureștiul rămâne cea mai vulnerabilă capitală din Uniunea Europeană în fața unui cutremur. Un material marca Realitatea PLUS, despre pericolul din spatele ofertelor de cazare.

Avertismentul sumbru al unui expert

”Putem vorbi despre o tragedie de cinci, poate zece ori mai mare decât în 1977. Așadar, avem niște oameni care fac bani expunând la risc alți oameni care nu sunt făcuți conștienți de acest lucru”, a declarat Matei Sumbasacu, inginer constructor și fondator Re:Rise.

Bucureștiul este orașul din țara noastră cu cei mai mulți turiști veniți în concediu. Potrivit INS, Capitala a înregistrat peste 2 milioane de sosiri în structurile de cazare și aproape 4,15 milioane de nopți de cazare.

Ba mai mult, a intrat recent și în topul celor mai căutate capitale din Uniunea Europeană ca destinație turistică.

”Turiști își riscă efectiv viața când stau aici”

Aici, majoritatea preferă hotelurile clasice, dar tot mai mulți se orientează spre apartamentele de închiriat, fără să știe că ajung să joace practic ruleta rusească. Motivul? Cazarea aleasă se poate afla într-una din clădirile care riscă să se prăbușească la următorul cutremur.

”Aceste clădiri care sunt încadrate în clasa I de risc seismic, ele sunt încadrate pentru că se pot prăbuși la următorul mare cutremur. Deci acești turiști își riscă efectiv viața când stau aici. În București am identificat peste 200 de astfel de apartamente. De fapt, numărul lor este mult mai mare și datorită faptului că avem mai multe clădiri vulnerabile decât doar cele din risc seismic 1. Vorbim de câteva mii de persoane pe noapte care ar putea să fie cazate în astfel de apartamente”, a mai spus Matei Sumbasacu.

Turiștii aleg de cele mai multe ori cazările din zonele centrale ale Bucureștiului, fără să știe că acolo e de fapt pericolul cel mai mare.

Urmăriți continuarea materialului realizat de Realitatea PLUS, aici:

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