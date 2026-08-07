Cămin ilegal de bătrâni în județul Neamț. Șapte vârstnici au fost preluați de autorități

Autoritățile din județul Neamț au decis, vineri, preluarea în regim de urgență a șapte vârstnici dintr-un cămin situat în localitatea Bistrița, comuna Alexandru cel Bun, unde un control efectuat joi a descoperit mai multe nereguli, persoanele respective urmând a fi mutate într-un centru din subordinea DGASPC, a informat Instituția Prefectului - Județean Neamț.
Conform unui comunicat transmis de Prefectură, cele șapte persoane vor fi mutate în centrul DGASPC de la Păstrăveni, unde au mai instituționalizate anterior.
''Cel mai important aspect este că, pentru siguranța și protejarea drepturilor beneficiarilor identificați în locație, prefectul Maria Apostol a stabilit, vineri, împreună cu directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, ca cei 7 beneficiari ai centrului să fie preluați în regim de urgență în Centrul de la Păstrăveni, din subordinea DGASPC Neamț, pentru a li se asigura asistența și îngrijirea necesare. Aceștia au fost anterior dezinstituționalizați din aceeași unitate, iar măsura dispusă are caracter temporar și urmărește exclusiv asigurarea protecției și continuității serviciilor de îngrijire'', se menționează în comunicat.
6 persoane au rămas în incintă
Potrivit surse citate, pentru alte 6 persoane găsite în locație nu s-a putut lua, deocamdată, nicio măsură de relocare, deoarece proprietarul centrului a declarat că acestea sunt rude ale sale. În acest sens, administratorului i s-a pus în vedere să se prezinte la sediul AJPIS (Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială) cu actele doveditoare. De asemenea, pentru clarificarea deplină a situației de fapt și a regimului de funcționare, acesta a fost invitat și la sediul altor instituții de control, cu o serie de documente justificative.
Comunicatul Prefecturii arată că la controlul de joi au fost constatate, preliminar, mai multe nereguli de către reprezentanții instituțiilor veniți la acțiune, iar ancheta privind această locație va continua.
Neregulile depistate
Astfel, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a identificat o bucătărie în care se prepara hrana pentru beneficiari, spațiu care nu deținea document de înregistrare sanitar-veterinară. S-a dispus oprirea activității de cantină până la intrarea în legalitate (depunerea documentelor sau încheierea unui contract de catering) și s-a aplicat o amendă în valoare de 5.000 de lei.
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) a constatat prezența insectelor în bucătărie și utilizarea unor vase și instrumente neprofesionale (plastic, nituri). Totodată, au fost identificate produse alimentare neetichetate și cu potențial periculos, precum și lipsa afișării informațiilor obligatorii în zonele de recepție, relaxare și socializare.
Muncă la negru
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) a depistat două persoane care prestau activități lucrative fără forme legale de angajare.
Direcția de Sănătate Publică (DSP) a constatat că unitatea nu deține documente de reglementare sanitară și nici autorizație sanitară de funcționare. A fost aplicată o sancțiune contravențională în cuantum de 40.000 de lei pentru lipsa autorizației sanitare de funcționare și au fost dispuse măsuri pentru intrarea în legalitate.
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț a identificat abateri privind normele de securitate: lipsa analizei de risc la securitate fizică, lipsa pazei, absența unui sistem de supraveghere, a sistemelor de alarmă, de acces electronic și a butonului de panică. Centrul nu dispunea de proceduri de securitate pentru situații de risc.
Potrivit comunicatului menționat, și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a sancționat persoana juridică care administrează centrul cu amenzi în cuantum total de 25.000 de lei, pentru punerea în funcțiune a spațiului de îngrijire fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru neechiparea cu instalații cu rol de apărare împotriva incendiilor.