Cămin ilegal de bătrâni în județul Neamț. Șapte vârstnici au fost preluați de autorități

Publicat 7 aug. 2026, 20:26 Sursă Agerpres

Autoritățile din județul Neamț au decis, vineri, preluarea în regim de urgență a șapte vârstnici dintr-un cămin situat în localitatea Bistrița, comuna Alexandru cel Bun, unde un control efectuat joi a descoperit mai multe nereguli, persoanele respective urmând a fi mutate într-un centru din subordinea DGASPC, a informat Instituția Prefectului - Județean Neamț.

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