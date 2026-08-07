Bărbat evadat din arest la domiciliu, după ce ar fi distrus brățara electronică de monitorizare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 15:34

Polițiștii din Giurgiu desfășoară cercetări pentru evadare după ce un bărbat de 46 de ani, aflat în arest la domiciliu, ar fi intervenit asupra dispozitivului de monitorizare electronică și a dispărut de la adresa unde executa măsura preventivă.

Distribuie articolul