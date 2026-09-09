Drumul de acces către vila lui Nicolas Cage s-a surpat. Incidentul a provocat și o scurgere de gaze

Publicat 9 sept. 2026, 12:22 Sursă Realitatea PLUS

Drumul de acces către vila deținută de actorul Nicolas Cage s-a prăbușit. Incidentul a provocat și o scurgere de gaze ceea ce a determinat intervenția rapidă a echipelor de urgență și evacuarea preventivă a mai multor locuințe.

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