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Drumul de acces către vila lui Nicolas Cage s-a surpat. Incidentul a provocat și o scurgere de gaze
Nicolas Cage
Publicat9 sept. 2026, 12:22
SursăRealitatea PLUS
Drumul de acces către vila deținută de actorul Nicolas Cage s-a prăbușit. Incidentul a provocat și o scurgere de gaze ceea ce a determinat intervenția rapidă a echipelor de urgență și evacuarea preventivă a mai multor locuințe.
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