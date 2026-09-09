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Drumul de acces către vila lui Nicolas Cage s-a surpat. Incidentul a provocat și o scurgere de gaze

Nicolas Cage

Nicolas Cage

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat9 sept. 2026, 12:22
SursăRealitatea PLUS

Drumul de acces către vila deținută de actorul Nicolas Cage s-a prăbușit. Incidentul a provocat și o scurgere de gaze ceea ce a determinat intervenția rapidă a echipelor de urgență și evacuarea preventivă a mai multor locuințe.

Probleme pentru Nicolas Cage

Potrivit presei locale, incidentul s-a produs într-o zonă vulnerabilă de pe coasta Californiei, afectată în ultimele zile de fenomene meteo marine și de eroziune.

În zonă erau doar proprietăți private.

Din primele informații nu sunt victime în urma prăbușirii.

Nicolas Cage a cumpărat proprietatea în anul 2024.

Autoritățile au luat măsuri suplimentare pentru a proteja locuințele și infrastructura din apropiere.

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