Suplimentele pentru longevitate promovate de vedete, în atenția cercetătorilor. Ce legătură au precursorii NAD+ cu cancerul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 22:59

Suplimentele alimentare promovate pentru energie, sănătate celulară și încetinirea procesului de îmbătrânire sunt tot mai populare. Printre produsele aflate în centrul fenomenului de „longevitate” se numără și cele care cresc nivelul de NAD+, o moleculă esențială pentru funcționarea celulelor.

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