Suplimentele pentru longevitate promovate de vedete, în atenția cercetătorilor. Ce legătură au precursorii NAD+ cu cancerul

Suplimentele alimentare promovate pentru energie, sănătate celulară și încetinirea procesului de îmbătrânire sunt tot mai populare. Printre produsele aflate în centrul fenomenului de „longevitate” se numără și cele care cresc nivelul de NAD+, o moleculă esențială pentru funcționarea celulelor.
O nouă cercetare publicată în revista Cancer Letters ridică însă semne de întrebare cu privire la utilizarea acestor substanțe în cazul persoanelor care au deja cancer. Studiul nu demonstrează că suplimentele care cresc NAD provoacă apariția cancerului la oameni. Cercetătorii au descoperit însă că anumiți precursori ai NAD pot ajuta celulele cancerului pancreatic să supraviețuiască și să devină mai rezistente la chimioterapie în experimente de laborator și pe modele animale.
Ce este NAD+ și de ce a devenit atât de popular
NAD+, prescurtarea de la nicotinamid adenin dinucleotid, este o moleculă implicată în procese esențiale pentru celule, inclusiv producerea energiei și răspunsul la stresul celular.
Nivelurile de NAD+ se modifică odată cu înaintarea în vârstă, iar acest lucru a contribuit la popularitatea suplimentelor și terapiilor promovate în zona de anti-aging și biohacking.
Printre precursorii utilizați pentru creșterea NAD+ se numără nicotinamida (NAM), nicotinamid ribozida (NR) și nicotinamid mononucleotida (NMN). Aceste substanțe sunt comercializate ca suplimente alimentare și sunt promovate pentru diverse presupuse beneficii asupra metabolismului și sănătății celulare.
Fenomenul a ajuns și în zona celebrităților. Kim Kardashian și antreprenorul american Bryan Johnson au fost menționați în presa internațională în contextul popularității produselor și terapiilor care urmăresc creșterea NAD+. Este important de precizat însă că noul studiu nu a fost realizat pe niciunul dintre cei doi și nu stabilește că aceștia ar avea un risc crescut de cancer.
Cercetătorii au analizat cancerul pancreatic
Studiul realizat de cercetători de la Case Western Reserve University și colaboratori s-a concentrat asupra adenocarcinomului ductal pancreatic, una dintre formele agresive de cancer pancreatic.
Oamenii de știință au testat trei precursori ai NAD+: NAM, NR și NMN. În experimentele de laborator, NMN a avut cel mai puternic efect protector asupra celulelor canceroase.
Cercetătorii au observat că precursorii NAD+ au favorizat funcționarea mitocondriilor, au redus stresul oxidativ și deteriorarea ADN-ului și au diminuat moartea celulelor tumorale în timpul tratamentului. Practic, mecanisme care pot contribui la protejarea celulelor împotriva stresului ar putea ajuta, în anumite condiții, și celulele canceroase să reziste tratamentului.
Celulele tumorale au devenit mai rezistente la chimioterapie
Unul dintre cele mai importante rezultate ale cercetării a fost legat de răspunsul cancerului pancreatic la chimioterapie.
În experimentele efectuate in vitro, NMN a crescut rezistența celulelor tumorale la mai multe medicamente utilizate în tratamentul cancerului pancreatic, printre care oxaliplatin, 5-fluorouracil și gemcitabină.
Cercetătorii au observat rezultate îngrijorătoare și în experimentele pe șoareci. Administrarea unor precursori NAD+, în special NAM și NMN, a fost asociată cu o rezistență mai mare la chimioterapie și cu susținerea creșterii tumorale în modelele utilizate.
Autorii consideră că aceste rezultate justifică prudență în cazul persoanelor cu cancer activ, în special atunci când suplimentele sunt utilizate concomitent cu chimioterapia.
Suplimentele NAD+ nu au fost demonstrate ca fiind cauze ale cancerului
Aceasta este diferența esențială care trebuie făcută atunci când sunt interpretate rezultatele studiului.
Cercetarea nu demonstrează că suplimentele cu precursori NAD+ provoacă apariția cancerului la oameni. Studiul a analizat în principal celule de cancer pancreatic și modele animale, nu a demonstrat un efect cancerigen al acestor suplimente la populația generală.
Mai mult, autorii arată că literatura științifică privind legătura dintre NAD+ și cancer este complexă, iar rezultatele diferă în funcție de tipul tumorii, substanța utilizată și contextul biologic. Unele cercetări anterioare au sugerat chiar efecte diferite ale precursorilor NAD+ asupra anumitor tipuri de cancer.
Prin urmare, rezultatele nu pot fi transformate într-o concluzie generală potrivit căreia toate suplimentele NAD+ sunt periculoase sau că acestea provoacă cancer.
Avertisment pentru pacienții care urmează tratamente oncologice
Cercetarea este relevantă în special pentru persoanele diagnosticate deja cu cancer și care iau suplimente fără să discute cu medicul.
Institutul Național de Cancer din SUA avertizează că unele suplimente alimentare pot fi periculoase pentru pacienții oncologici sau pot modifica modul în care funcționează tratamentul împotriva cancerului. Recomandarea este ca pacienții să își informeze medicul, asistenta sau dieteticianul despre vitaminele, mineralele, plantele medicinale și suplimentele pe care le folosesc sau intenționează să le utilizeze.
Concluzia cercetătorilor
Noul studiu nu este un motiv pentru ca oamenii sănătoși să intre în panică în legătură cu suplimentele care cresc NAD+. În schimb, cercetarea aduce un semnal de prudență pentru utilizarea acestor produse în cazul unui cancer pancreatic activ, mai ales în timpul chimioterapiei.
Ideea centrală este că o substanță care susține mecanismele de protecție și reparare ale celulelor sănătoase ar putea, în anumite circumstanțe, să ofere avantaje și celulelor tumorale.
De aceea, autorii consideră necesare cercetări suplimentare înainte ca utilizarea precursorilor NAD+ să poată fi considerată sigură în context oncologic. Pentru pacienții aflați sub tratament, decizia privind administrarea unui astfel de supliment ar trebui discutată în prealabil cu medicul oncolog.