Pas uriaș în lupta cu cancerul: Vaccinul inovator pe bază de mRNA reduce drastic riscul de recidivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 aug. 2026, 23:28

Un vaccin experimental dezvoltat de Moderna și Merck oferă noi speranțe în oncologie după ce a demonstrat că poate preveni recidiva la pacienții cu melanom cu risc ridicat. Administrat în combinație cu Keytruda — o imunoterapie utilizată deja pe scară largă —, tratamentul inovator aduce o nouă abordare terapeutică pentru persoanele operație de cancer de piele.

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