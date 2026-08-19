Pas uriaș în lupta cu cancerul: Vaccinul inovator pe bază de mRNA reduce drastic riscul de recidivă

Un vaccin experimental dezvoltat de Moderna și Merck oferă noi speranțe în oncologie după ce a demonstrat că poate preveni recidiva la pacienții cu melanom cu risc ridicat. Administrat în combinație cu Keytruda — o imunoterapie utilizată deja pe scară largă —, tratamentul inovator aduce o nouă abordare terapeutică pentru persoanele operație de cancer de piele.
Masele tumorale pot fi îndepărtate prin chirurgie, dar celulele invizibile rămase în organism continuă să reprezinte o amenințare tăcută. Pentru a închide această filieră a recidivei, alianța dintre Moderna și Merck propune o strategie inovatoare: invățarea sistemului imunitar să recunoască mutațiile specifice din corpul fiecărui bolnav în parte.
Ultimele date ale testelor clinice de Faza 3 arată că administrarea vaccinului experimental, denumit Intismeran, alături de imunoterapia clasică Keytruda, reduce semnificativ riscul ca melanomul să reapară sau să metastazeze.
Cum funcționează serul conceput individual pentru fiecare pacient
Spre deosebire de vaccinarea clasică, al cărei scop este prevenirea infecțiilor, această terapie pe bază de ARN mesager este creată de la zero după ce pacientul a suferit deja o intervenție chirurgicală.
Analiza tumorală: Oamenii de știință prelevează o probă din țesutul extirpat pentru a secvenția ADN-ul și a identifica mutațiile specifice celulelor bolnave.
Sintetizarea lanțului ARNm: Mutațiile identificate sunt codificate într-un ser personalizat. Această etapă de producție durează aproximativ șase săptămâni.
Instruirea celulelor T: Odată injectat, vaccinul învață limfocitele T să identifice precis amprenta moleculară a cancerului și să elimine orice celulă reziduum.
Tratamentul paralel: În perioada în care vaccinul individualizat se află în laborator, pacientul urmează deja terapia cu Keytruda pentru a menține presiunea pe celulele maligne.
Reducerea riscului de recidivă și extinderea către alte forme de cancer
Eficiența acestei metode a fost demonstrată anterior în studii de Faza 2, unde combinația terapeutică a redus cu 49% riscul de recidivă sau deces și cu 59% șansele ca boala să se extindă la alte organe, comparativ cu administrarea simplă de Keytruda. Noul studiu, extins pe un eșantion de peste 1.000 de pacienți, a reconfirmat îndeplinirea ambelor obiective majore de siguranță și supraviețuire.
Directoarea medicală a Institutului de Melanom din Australia, profesoara Georgina Long, a descris rezultatele drept un punct de cotitură care poate schimba definitiv protocoalele oncologice. Pe fondul acestor date, Moderna și Merck au extins deja testarea tehnologiei bazate pe ARNm pentru tratarea cancerului pulmonar, renal și de vezică urinară.
Obstacolele rămase: costurile, logistica și aprobarea sanitară
Deși Bancel Stéphane, directorul executiv al Moderna, s-a arătat optimist că serul ar putea ajunge pe piață într-un orizont scurt de timp dacă primește undă verde de la autoritățile de reglementare, comunitatea medicală așteaptă prezentarea datelor detaliate în cadrul conferințelor de specialitate din acest an.
Procesul de fabricație individualizat ridică provocări logistice majore, iar prețul de producție pentru fiecare doză unică ar putea deveni un obstacol crucial în asigurarea accesului pe scară largă al pacienților din sistemele publice de sănătate.