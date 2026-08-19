A terminat Medicina, dar lucrează în construcții. Povestea incredibilă a unui medic din Tulcea care nu se poate angaja la spitalul cu deficit de personal

Publicat 19 aug. 2026, 09:34 Sursă Agerpres

Un tânăr medic specialist în oncologie și hematologie pediatrică din județul Tulcea muncește de aproape un an în construcții, ca muncitor necalificat, din cauză că specializarea pe care o are nu îi dă dreptul de liberă practică sau să fie angajat în Spitalul Județean de Urgență (SJU), unitate care se confruntă cu deficit de specialiști de mai mulți ani.

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