A terminat Medicina, dar lucrează în construcții. Povestea incredibilă a unui medic din Tulcea care nu se poate angaja la spitalul cu deficit de personal

Un tânăr medic specialist în oncologie și hematologie pediatrică din județul Tulcea muncește de aproape un an în construcții, ca muncitor necalificat, din cauză că specializarea pe care o are nu îi dă dreptul de liberă practică sau să fie angajat în Spitalul Județean de Urgență (SJU), unitate care se confruntă cu deficit de specialiști de mai mulți ani.
A terminat rezidențiatul, dar nu își poate practica specializarea
Absolvent al specializării Oncologie și hematologie pediatrică a Universității de medicină 'Carol Davila' din București, Mihai Grigoraș a încheiat rezidențiatul în institute de specialitate din capitală, iar în urmă cu un an s-a întors acasă, în Tulcea, și a încercat să se angajeze în SJU.
'După ce am terminat studiile, am fost pus într-o situație extrem de dificilă, pentru că trebuia să-mi câștig existența. Am lucrat în construcții ca muncitor necalificat, am cărat materiale, am montat schele, am făcut operațiuni de bază, șmirgheluire, aplicare de adeziv, var, treburi de acest gen. Documentul oficial atestă în mod explicit că absolvenții acestei specializări vor fi certificați ca medici specialiști în pediatrie, în practică, acest lucru este imposibil', a declarat, pentru Agerpres, Mihai Grigoraș.
Ministerul Sănătății se contrazice în privința competențelor
Situația paradoxală în care se află tânărul tulcean este confirmată și de un document oficial semnat de reprezentanți ai Ministerului Sănătății, citat de președinta Colegiului medicilor Tulcea, Emilia Stamate.
'Angajații specializării Oncologie și hematologie pediatrică vor fi certificați ca medici pediatrie, oncologie și hematologie pediatrică, medici având calificarea de a efectua și gărzi de specialitate, precum și de a acorda îngrijiri pediatrice. Totuși, această specialitate nu conferă competența de a practica pediatrie generală sau de a oferi îngrijiri medicale curente, în afara domeniului oncologie și hematologie pediatrică, susține Ministerul Sănătății. Adică, se contrazice de la o frază la alta', a afirmat Emilia Stamate.
Ea a amintit că SJU Tulcea se confruntă de foarte mulți ani cu deficit de specialiști și a susținut necesitatea ca membrii comisiei de profil din cadrul Ministerului Sănătății să găsească o soluție pentru ca și doctorii cu specializări care nu le oferă dreptul de liberă practică să poată fi angajați în zonele în care nu există centre universitare.
Medicul lucrează în construcții, deși ar putea trata copii
'Eu am tot trăit până acum cu speranța că voi găsi la un moment dat un loc de muncă pe specializarea mea, iar în gândul meu a fost: de ce să aplic pentru șomaj când eu sunt capabil să muncesc, să ajut într-un mod concret țara noastră și copiii noștri. De fapt, despre asta vorbim, despre viitorul României, în final. (...) Nu este normal ca un copil să parcurgă 300 de kilometri ca să primească o rețetă pentru un antibiotic sau ca să fie tratat pentru o complicație oncologică. Nu e normal, pentru că există riscul degradării stării pacientului în timpul transportului și chiar de deces, de ce să nu spunem?', a menționat doctorul Mihai Grigoraș.
Tulcea încearcă să atragă medici specialiști
De mai mulți ani, SJU Tulcea încearcă să atragă specialiști, așa încât Consiliul Județean a finalizat mai multe investiții care au modernizat principala unitate spitalicească din județ. În plus, autoritatea județeană acordă atât locuințe, cât și prime medicilor specialiști care se angajează în unitatea care i se subordonează.