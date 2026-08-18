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Justitie· 2 min citire

Tudorel Toader, la Realitatea Plus: „Nimeni nu mai crede explicațiile CCR după întâlnirea cu Bolojan”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 19:10

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a criticat dur explicațiile oferite de președinta Curții Constituționale a României (CCR) privind întâlnirea recentă cu Ilie Bolojan. Fostul demnitar a declarat, la REALITATEA PLUS că, din momentul publicării deciziei și a legii în Monitorul Oficial, orice discuție este superfluă, iar suspiciunea publică rămâne deja întipărită în mentalul colectiv.

„Până la publicarea în Monitorul Oficial, în trei zile de la publicare, discutăm, emitem ipoteze și așteptăm publicarea deciziei Curții pe de o parte, publicarea legii pe de altă parte.A mai revenit cu precizări președinta CCR, explicând întâlnirea pe care a avut-o cu domnul Bolojan. Zicea dumneai că s-ar fi întâlnit să discute despre niște spații adiționale, o întâlnire care era necesară, că a văzut ședința guvernului în care s-a aprobat acest lucru.

Este o problemă reală. Dacă a discutat sau nu această chestiune, oricum rămâne în mentalul colectiv această neîncredere, această suspiciune, pentru că problema putea fi discutată cu mult înainte sau după decizie. Nimeni nu o să creadă, chiar dacă e adevărat, faptul că discuta despre aceste spații care să fie alocate Curții.

Vom primi explicații diferite, multe, că nu-i problemă. Dar cine le mai crede? Momentul acela al întâlnirii a provocat o emoție foarte puternică în societate, care aștepta o decizie, care spera să fie obiectivă, care spera să nu aibă la bază alte discuții. Lumea, părerea mea, este că nu-i dispusă să creadă absolut nimic”, a declarat Tudorel Toader la Realitatea Plus.

Potrivit fostului ministru, momentul ales pentru o astfel de întrevedere compromite încrederea populației în obiectivitatea CCR, indiferent de natura reală a convorbirilor dintre cele două părți.

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