Tudorel Toader, la Realitatea Plus: „Nimeni nu mai crede explicațiile CCR după întâlnirea cu Bolojan”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 19:10

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a criticat dur explicațiile oferite de președinta Curții Constituționale a României (CCR) privind întâlnirea recentă cu Ilie Bolojan. Fostul demnitar a declarat, la REALITATEA PLUS că, din momentul publicării deciziei și a legii în Monitorul Oficial, orice discuție este superfluă, iar suspiciunea publică rămâne deja întipărită în mentalul colectiv.

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