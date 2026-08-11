Șoc pentru o familie! Un piton de aproape 2,5 metri a fost găsit ascuns sub podeaua unui șopron

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 aug. 2026, 19:33

O familie din New Jersey a avut parte de o descoperire desprinsă parcă dintr-un film de groază. Un piton birmanez de aproape 2,5 metri se ascundea sub podeaua unui șopron din curtea casei. Reptila nu doar că își găsise un adăpost neobișnuit, ci avea și abdomenul vizibil umflat. Radiografia făcută ulterior de veterinari a dezvăluit ce înghițise șarpele.

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