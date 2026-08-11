Șoc pentru o familie! Un piton de aproape 2,5 metri a fost găsit ascuns sub podeaua unui șopron

O familie din New Jersey a avut parte de o descoperire desprinsă parcă dintr-un film de groază. Un piton birmanez de aproape 2,5 metri se ascundea sub podeaua unui șopron din curtea casei. Reptila nu doar că își găsise un adăpost neobișnuit, ci avea și abdomenul vizibil umflat. Radiografia făcută ulterior de veterinari a dezvăluit ce înghițise șarpele.
Incidentul s-a petrecut în localitatea Freehold, după ce Leslie Daley a observat reptila în timp ce își îngrijea florile din curte, arată New York Post. Femeia și soțul ei au realizat rapid că șarpele pătrunsese în spațiul de sub șopron printr-o gaură și se adăpostise acolo.
Pitonul a fost descoperit sub podeaua șopronului
Familia a solicitat ajutorul specialiștilor, iar pentru ca reptila să poată fi scoasă în siguranță a fost nevoie ca o parte din podeaua construcției să fie demontată.
Intervenția a fost realizată cu atenție de reprezentanții serviciului de control al animalelor, imaginile surprinse la fața locului arătând momentul în care aceștia au reușit să scoată pitonul din ascunzătoare.
Dimensiunea șarpelui a fost unul dintre motivele pentru care operațiunea a necesitat o atenție sporită. Reptila avea aproape 2,5 metri lungime și reușise să se ascundă într-un loc în care familia nu s-ar fi așteptat să găsească vreodată un asemenea animal.
Pitonul birmanez nu este originar din New Jersey
Pitonul descoperit în curtea familiei nu face parte din fauna sălbatică a statului New Jersey. Specia este originară din Asia de Sud-Est și nu trăiește în mod natural în nord-estul Statelor Unite.
Totuși, în anumite condiții, astfel de reptile pot fi deținute legal în New Jersey, proprietarii având nevoie de autorizațiile necesare.
Prezența unui astfel de animal într-o zonă rezidențială ridică însă probleme importante atunci când reptilele exotice sunt abandonate sau ajung accidental în mediul înconjurător.
Capturarea șarpelui a scos la iveală un alt detaliu surprinzător. În zona abdomenului putea fi observată o umflătură considerabilă, iar specialiștii au decis să investigheze cauza.
Veterinarii au efectuat o radiografie, iar rezultatul a fost neașteptat: pitonul înghițise un oposum de dimensiuni mari.
Descoperirea a explicat aspectul neobișnuit al abdomenului reptilei și a confirmat că șarpele se hrănise cu puțin timp înainte de a fi capturat.
După intervenție, pitonul a fost transportat într-un spațiu securizat, unde se află sub supravegherea unui specialist cu experiență în îngrijirea șerpilor. Autoritățile încearcă acum să găsească o soluție permanentă pentru animal și un loc adecvat în care acesta să poată fi ținut în siguranță.
Autoritățile avertizează asupra animalelor exotice
Cazul a readus în atenție riscurile asociate animalelor exotice ținute în captivitate. Reprezentanții Monmouth County SPCA au atras atenția că asemenea reptile nu trebuie eliberate în natură.
„Animalele exotice NU își au locul în sălbăticie!”, a transmis organizația, subliniind că eliberarea unor specii care nu aparțin ecosistemului local poate avea consecințe asupra faunei, animalelor de companie și chiar asupra animalului exotic.
Pentru familia care a descoperit pitonul sub podeaua șopronului, însă, întâlnirea neașteptată cu reptila de aproape 2,5 metri a fost, fără îndoială, o experiență greu de uitat.