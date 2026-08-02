Vulpe la plimbare pe o arteră importantă din București. Imagini surprinzătoare la un loc de joacă - FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 10:49

O vulpe a fost observată duminică dimineață, în jurul orei 09.00, pe Calea Griviței. În imaginile postate pe un grup din Sectorul 1, animalul pare să fie familiarizat cu zona respectivă și nu pară speriat sau agresiv.

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