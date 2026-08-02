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Lumea Animalelor· 1 min citire
Vulpe la plimbare pe o arteră importantă din București. Imagini surprinzătoare la un loc de joacă - FOTO
Vulpe in sectorul 1 (FB/ Elena Maria Cociorba)
O vulpe a fost observată duminică dimineață, în jurul orei 09.00, pe Calea Griviței. În imaginile postate pe un grup din Sectorul 1, animalul pare să fie familiarizat cu zona respectivă și nu pară speriat sau agresiv.
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