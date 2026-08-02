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Lumea Animalelor· 1 min citire

Vulpe la plimbare pe o arteră importantă din București. Imagini surprinzătoare la un loc de joacă - FOTO

Vulpe in sectorul 1 (FB/ Elena Maria Cociorba)

Vulpe in sectorul 1 (FB/ Elena Maria Cociorba)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 10:49

O vulpe a fost observată duminică dimineață, în jurul orei 09.00, pe Calea Griviței. În imaginile postate pe un grup din Sectorul 1, animalul pare să fie familiarizat cu zona respectivă și nu pară speriat sau agresiv.

Cei care au semnalat prezența au contactat organizația „Visul Luanei”, care a transmis că vulpea nu reprezintă un pericol pentru cetățeni, este protejată de lege, iar intervenția sau relocarea nu sunt recomandate.

Specialiștii spun că vulpile se adaptează ușor mediului urban și se hrănesc cu șoareci și șobolani, ceea ce le poate ajuta să supraviețuiască.

Locuitorii speră ca animalul să ajungă în Parcul Titulescu, unde ar fi mai în siguranță. În zona Bucureștii Noi au mai fost raportate, ocazional, apariții ale vulpilor pe străzile cartierului.

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