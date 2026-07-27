Lista animalelor pe care Uniunea Europeană le interzice. Unele sunt foarte populare ca animale de companie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 19:02

Uniunea Europeană are reguli stricte privind deținerea și comercializarea anumitor animale exotice, iar lista speciilor vizate este mult mai extinsă decât cred mulți proprietari. Pe lângă animale considerate periculoase, restricțiile se aplică și unor pești de acvariu, broaște țestoase, păsări și mamifere care au fost ani la rând populare în locuințele europenilor.

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