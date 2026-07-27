Lista animalelor pe care Uniunea Europeană le interzice. Unele sunt foarte populare ca animale de companie

Uniunea Europeană are reguli stricte privind deținerea și comercializarea anumitor animale exotice, iar lista speciilor vizate este mult mai extinsă decât cred mulți proprietari. Pe lângă animale considerate periculoase, restricțiile se aplică și unor pești de acvariu, broaște țestoase, păsări și mamifere care au fost ani la rând populare în locuințele europenilor.
Măsurile urmăresc protejarea ecosistemelor și împiedicarea răspândirii speciilor invazive, care pot afecta fauna și flora locală.
De ce sunt interzise anumite animale în Uniunea Europeană
Legislația europeană vizează speciile alogene invazive, adică acele animale care, odată ajunse într-un habitat nou, se pot înmulți rapid și pot elimina speciile native sau le pot afecta supraviețuirea.
În cazul speciilor incluse pe lista oficială, regulile sunt stricte. Acestea nu pot fi introduse în Uniunea Europeană, cumpărate, vândute, schimbate, crescute, înmulțite, transportate, utilizate în scop comercial, deținute fără bază legală sau eliberate în mediul natural.
Scopul este prevenirea situațiilor în care animalele exotice scapă ori sunt abandonate și ajung să producă dezechilibre majore în natură.
Pești de acvariu care se află pe lista speciilor interzise
Printre speciile incluse pe lista europeană se află și mai mulți pești care pot fi întâlniți în acvariile private:
Specialiștii atrag atenția că aceste specii pot provoca probleme dacă sunt eliberate în râuri, lacuri sau iazuri. Ele pot consuma icrele peștilor autohtoni, pot transmite boli și pot modifica echilibrul ecosistemelor.
Broaște țestoase, broaște și șerpi incluși în restricții
Lista cuprinde și animale ținute frecvent în terarii sau în iazurile ornamentale din grădini.
Printre acestea se numără:
Un exemplu cunoscut este broasca țestoasă ornamentală, foarte căutată în trecut ca animal de companie. Multe exemplare au fost abandonate după ce au crescut, iar în prezent pot fi întâlnite în lacuri și iazuri, unde concurează cu speciile native pentru hrană și spațiile de odihnă.
Păsări și mamifere aflate pe lista Uniunii Europene
Restricțiile se aplică și unor păsări care se răspândesc rapid și afectează populațiile locale.
Printre acestea se află:
Pe lista speciilor invazive figurează și mai multe mamifere:
ratonul;
nutria;
bizamul;
câinele enot;
coati cu nas roșcat.
Unele dintre aceste animale s-au răspândit deja în mai multe regiuni din Europa, ceea ce face foarte dificil controlul populațiilor lor.
Ce obligații au proprietarii care dețin deja astfel de animale
Faptul că o specie este inclusă pe lista europeană nu înseamnă automat că proprietarii trebuie să renunțe la exemplarele cumpărate legal înainte de intrarea în vigoare a restricțiilor.
În anumite situații, acestea pot fi păstrate până la sfârșitul vieții naturale, însă proprietarii trebuie să respecte mai multe condiții. Animalul nu trebuie să scape, să se reproducă, să fie vândut cu încălcarea legii sau să ajungă în mediul natural.
Condițiile pot varia și în funcție de legislația fiecărui stat membru, motiv pentru care autoritățile recomandă consultarea instituțiilor responsabile cu protecția mediului sau a serviciilor veterinare.
Lista este actualizată periodic
Comisia Europeană actualizează periodic lista speciilor invazive, pe măsură ce apar noi dovezi privind impactul acestora asupra naturii, economiei sau sănătății publice.
După actualizarea din 2025, legislația europeană include 114 specii de animale și plante considerate invazive. Din acest motiv, înainte de cumpărarea unui animal exotic, este recomandat ca proprietarii să verifice dacă specia respectivă poate fi deținută în mod legal.