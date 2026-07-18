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Lumea Animalelor· 1 min citire

Patru maimuțe găsite în portbagajul unei mașini în Vama Moravița. Povestea incredibilă spusă de șoferiță - VIDEO

Maimuțe capturate la vamă

Maimuțe capturate la vamă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 10:58

Surpriză de proporții pentru vameșii de la Moravița, care au descoperit patru maimuțe vii ascunse în portbagajul unei mașini venite din Ucraina. În autoturism se aflau trei femei, iar una dintre ele – șoferița – a spus că animalele ar fi fost moștenite de la mama ei, care a murit recent

Maimuțele erau ținute în două cutii, fără niciun act oficial. Femeia a încercat să convingă autoritățile cu o fotografie a unui document, despre care susținea că ar fi un act de import din Siria, însă nu a putut prezenta nimic legal.

Pentru vameși și polițiști, momentul a fost șocant: animalele sunt specii protejate, iar transportul lor fără documente este strict interzis în Uniunea Europeană. Maimuțele au fost preluate de medicii veterinari din Timiș, care le-au dus într-un spațiu sigur, unde primesc îngrijire.

Autoritățile continuă verificările pentru a afla cum au ajuns animalele în Ucraina și dacă există o rețea de trafic în spatele acestui caz. Povestea celor patru maimuțe rămâne, deocamdată, un mister.

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