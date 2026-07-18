Advertising
Advertising
Lumea Animalelor· 1 min citire
Patru maimuțe găsite în portbagajul unei mașini în Vama Moravița. Povestea incredibilă spusă de șoferiță - VIDEO
Maimuțe capturate la vamă
Surpriză de proporții pentru vameșii de la Moravița, care au descoperit patru maimuțe vii ascunse în portbagajul unei mașini venite din Ucraina. În autoturism se aflau trei femei, iar una dintre ele – șoferița – a spus că animalele ar fi fost moștenite de la mama ei, care a murit recent
Citește și
- 13:11Rețete de ”înghețată” pentru găinil și rațe. Cum aperi păsările de caniculă
- 20:02De ce pleacă pisicile de acasă, chiar dacă au tot ce le trebuie. Cele 10 motive care le împing să hoinărească
- 14:12Momente de panică pe o plajă din România: un șarpe de aproape 2 metri a apărut printre turiști
- 16:52A murit leul Hang Hang, celebru pentru frizura sa cu breton. Mesaje de condoleanțe au venit din întreaga lume
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News