Patru maimuțe găsite în portbagajul unei mașini în Vama Moravița. Povestea incredibilă spusă de șoferiță - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 10:58

Surpriză de proporții pentru vameșii de la Moravița, care au descoperit patru maimuțe vii ascunse în portbagajul unei mașini venite din Ucraina. În autoturism se aflau trei femei, iar una dintre ele – șoferița – a spus că animalele ar fi fost moștenite de la mama ei, care a murit recent

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