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Lumea Animalelor· 1 min citire

Imagini virale – O familie de berze din Sibiu își repară cuibul distrus de furtună – FOTO

Familia de berze din Sibiu (foto: Cătălin Arsenie)

Familia de berze din Sibiu (foto: Cătălin Arsenie)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 13:45
SursăRealitatea.Net, Turnu Sfatului

O familie de berze a devenit vedetă în Sibiu, după furtunile care au lovit orașul săptămâna trecută. Deși cuibul lor a fost distrus, păsările au revenit și au început să‑l reconstruiască, imaginile surprinse în ultimele zile stârnind emoție și admirație.

Fotograful Cătălin Arsenie a surprins momentul în care berzele aduc crengi și refac locul în care își petrec vara, la doar câteva zile după ce și-au pierdut puii. Gestul lor i-a impresionat pe cei care monitorizează anual aceste păsări, scrie Turnul Sfatului.

Friedrich Philippi, cel care realizează recensământul berzelor de aproape 40 de ani a relatat că n-a mai văzut o asemenea determinare. El consideră că berzele dau un exemplu de curaj și speră ca oamenii să le protejeze cuibul, mai ales că materialele sunt aduse de la distanțe mari.

Revenirea lor a fost o surpriză pentru locuitorii din zonă, mai ales după prăbușirea hornului în furtuna de la începutul lunii.

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