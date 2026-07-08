Imagini virale – O familie de berze din Sibiu își repară cuibul distrus de furtună – FOTO

Publicat 8 iul. 2026, 13:45 Sursă Realitatea.Net, Turnu Sfatului

O familie de berze a devenit vedetă în Sibiu, după furtunile care au lovit orașul săptămâna trecută. Deși cuibul lor a fost distrus, păsările au revenit și au început să‑l reconstruiască, imaginile surprinse în ultimele zile stârnind emoție și admirație.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre berzeSibiucuib distrusFurtuna