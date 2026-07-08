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Lumea Animalelor· 1 min citire
Imagini virale – O familie de berze din Sibiu își repară cuibul distrus de furtună – FOTO
Familia de berze din Sibiu (foto: Cătălin Arsenie)
Publicat8 iul. 2026, 13:45
SursăRealitatea.Net, Turnu Sfatului
O familie de berze a devenit vedetă în Sibiu, după furtunile care au lovit orașul săptămâna trecută. Deși cuibul lor a fost distrus, păsările au revenit și au început să‑l reconstruiască, imaginile surprinse în ultimele zile stârnind emoție și admirație.
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