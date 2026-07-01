Doi elevi au susținut Bacalaureatul 2026 în spital, la Târgu-Jiu. Ambii au fost operați de urgență

Doi elevi din Târgu-Jiu au susținut miercuri a doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2026 în Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Ambii adolescenți au fost operați de urgență, laparoscopic, și se află internați în Secția Chirurgie Generală II. Cu sprijinul unității medicale și al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, cei doi au putut susține examenul în condiții speciale.
Doi elevi au dat Bacalaureatul în spital
Cei doi candidați sunt elevi la două colegii cunoscute din municipiul Târgu-Jiu. Este vorba despre R. C., elev al Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu”, și R. A., elevă a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”.
Ambii au susținut miercuri cea de-a doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat în spital, după ce au avut nevoie de intervenții chirurgicale de urgență.
„R. C. , elev al Colegiului Naţional «Ecaterina Teodoroiu» şi R. A., elevă a Colegiului Naţional «Tudor Vladimirescu» din municipiul Târgu-Jiu au susţinut cea de-a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat în spital! Adolescenţii se află internaţi în Secţia Chirurgie Generală II a Spitalului Judeţean de Urgenţă de Târgu-Jiu”, anunţă, miercuri, oficialii unităţii medicale, potrivit News.ro.
Ambii adolescenți au fost operați de urgență
Cei doi elevi au fost operați laparoscopic de urgență. Băiatul a fost operat pe 28 iunie 2026, iar fata a fost operată în cursul nopții de marți spre miercuri.
Chiar și în aceste condiții, elevii au reușit să participe la examen. Reprezentanții spitalului au transmis că tehnica laparoscopică a ajutat la o recuperare mai rapidă și le-a permis adolescenților să aibă starea fizică necesară pentru susținerea probelor.
Elevul susținuse și prima probă scrisă a Bacalaureatului tot în spital.
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, a asigurat condițiile speciale prevăzute de metodologie pentru ca cei doi candidați să poată susține examenul.
Cadrele medicale au monitorizat permanent starea de sănătate a elevilor în timpul probei. Aceștia au primit suportul necesar pe durata rezolvării subiectelor, astfel încât examenul să se poată desfășura în siguranță.
Cei doi vor susține și proba de joi în spital
Cei doi elevi vor rămâne internați în continuare. Potrivit unității medicale, aceștia vor susține joi și cea de-a treia probă scrisă a examenului de Bacalaureat.
Miercuri, absolvenții de liceu au susținut proba obligatorie a profilului și specializării. Joi este programată proba la alegere, ultima probă scrisă pentru candidați.