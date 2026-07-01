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Schimbare majoră la Evaluarea Națională 2026: Elevii își pot vedea lucrările de la Matematică și Română înainte de contestații

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 iul. 2026, 11:51

Absolvenții de clasa a VIII-a au la dispoziție o fereastră de doar patru ore în cursul zilei de astăzi, 1 iulie, pentru a solicita vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea Națională 2026 înainte de a decide dacă depun contestații. Cererile se primesc între orele 14:00 și 18:00, urmând ca etapa de reevaluare a notelor să se desfășoare în perioada 1-3 iulie, iar ierarhia finală a elevilor să fie publicată pe 9 iulie.

Absolvenții clasei a VIII-a au la dispoziție o procedură simplificată în acest an, care le permite să își analizeze critic testele înainte de a cere o reevaluare. Astăzi, 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, elevii pot depune cererile pentru vizualizarea lucrărilor scrise la Limba Română și Matematică.

Această etapă are un rol strict consultativ. Vizualizarea lucrărilor nu îi obligă pe candidați să depună ulterior o contestație dacă constată că punctajul inițial a fost acordat corect. În plus, Ministerul Educației precizează că procedura este complet opțională: elevii care sunt siguri pe ei pot depune direct contestație, fără a mai solicita vizualizarea prealabilă a testelor.

Condiții obligatorii: Prezența părinților și asumarea riscurilor

Pentru a putea analiza lucrările, elevii trebuie să fie însoțiți în mod obligatoriu de un părinte sau de un reprezentant legal.

În cazul în care, în urma vizualizării, se decide contestarea notei, candidatul și părintele acestuia trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip. Prin acest document, aceștia confirmă că au luat la cunoștință un aspect extrem de important: nota acordată în urma reevaluării este definitivă și poate modifica nota inițială prin creștere sau prin descreștere, după caz.

Calendarul admiterii la liceu 2026: Când se afișează ierarhia și repartizarea

După centralizarea și reevaluarea tuturor lucrărilor contestate, Ministerul Educației va intra în linie dreaptă cu calendarul oficial de admitere în învățământul liceal:

  • 8 iulie: Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor.

  • 9 iulie: Anunțarea ierarhiei oficiale a absolvenților de clasa a VIII-a la nivel județean și al municipiului București, un punct de reper esențial pentru completarea opțiunilor.

  • 22 iulie: Are loc repartizarea computerizată la liceu, momentul în care elevii vor afla în ce clase au fost distribuiți în funcție de medii și opțiuni.

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