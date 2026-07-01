Schimbare majoră la Evaluarea Națională 2026: Elevii își pot vedea lucrările de la Matematică și Română înainte de contestații

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 iul. 2026, 11:51

Absolvenții de clasa a VIII-a au la dispoziție o fereastră de doar patru ore în cursul zilei de astăzi, 1 iulie, pentru a solicita vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea Națională 2026 înainte de a decide dacă depun contestații. Cererile se primesc între orele 14:00 și 18:00, urmând ca etapa de reevaluare a notelor să se desfășoare în perioada 1-3 iulie, iar ierarhia finală a elevilor să fie publicată pe 9 iulie.

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