Sorin Grindeanu dinamitează PNL: „Bolojan a preluat partidul pe persoană fizică, a dat afară liberali și a adus șoșocari de la POT și S.O.S.”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 iul. 2026, 12:37

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a lansat un atac devastator la adresa conducerii PNL și a premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-i de ipocrizie politică, sabotaj la votul din Senat și o strategie bizară de racolări din zona partidelor radicale. Prim-vicepreședintele PSD susține că, în timp ce liberalii cer urgentarea legilor PNRR, liderii lor chiulesc de la ședințe.

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