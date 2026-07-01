Sorin Grindeanu dinamitează PNL: „Bolojan a preluat partidul pe persoană fizică, a dat afară liberali și a adus șoșocari de la POT și S.O.S.”

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a lansat un atac devastator la adresa conducerii PNL și a premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-i de ipocrizie politică, sabotaj la votul din Senat și o strategie bizară de racolări din zona partidelor radicale. Prim-vicepreședintele PSD susține că, în timp ce liberalii cer urgentarea legilor PNRR, liderii lor chiulesc de la ședințe.
Liderii PNL au lipsit la votul cheie din Senat: „A lipsit chiar Bolojan!”
Sorin Grindeanu a dezvăluit culisele eșecului legislativ de la Senat, unde două legi esențiale din pachetul PNRR au picat din cauza absențelor chiar din tabăra liberală. Asta în condițiile în care Camera Deputaților se mobilizase în timp record.
„Legat de Legea salarizării unitare? Să vină PNL la vot în Senat! Ieri au lipsit exact trei voturi. Ghiciți cine a lipsit: Bolojan, Abrudean și Horga! Dacă ei erau prezenți, treceau cele două legi pe care nu au fost în stare să le adopte la Senat. Deși luni mi-a trimis Bolojan cele șase legi urgente, marți ele au fost deja aprobate la Camera Deputaților”, a declarat revoltat Grindeanu.
Acesta a dat asigurări că parlamentarii PSD rămân în alertă maximă: „I-am anunțat la grupuri că, ori de câte ori este nevoie, vor fi convocați, astfel încât tot ce ține de eventuale legi pentru atragerea fondurilor din PNRR să le aprobăm.”
În ceea ce privește reforma salariilor din sistemul public, liderul PSD avertizează că proiectul ministrului Dragoș Pîslaru riscă să provoace o revoltă socială generalizată dacă este adoptat în forma actuală, fără consultări reale.
„Am fost informat că domnul Pîslaru a ajuns la o anvelopă de peste 12 miliarde. O să vedem, deocamdată nu am văzut forma negociată în ultimele zile. În primul rând, să trimită această formă. Este absolut necesar să îi ascultăm pe toți cei asupra cărora se aplică această lege — profesori, medici, sistemul de ordine publică —, pentru că pare în acest moment că nicio categorie socială nu este mulțumită”, a subliniat prim-vicepreședintele PSD.
Purificări politice la PNL: „Au adus oameni de la POT și S.O.S. direct șefi de filiale”
Cel mai dur atac al lui Grindeanu a vizat însă managementul intern din PNL sub conducerea lui Ilie Bolojan. El a criticat dur epurările din tabăra liberală și înlocuirea liderilor de modă veche cu figuri din partidele extremiste, precum partidul Dianei Șoșoacă (S.O.S. România) sau POT.
„Am văzut că există o preocupare la PNL în aceste zile: Bolojan a preluat pe persoană fizică PNL — a dat afară liberali și a adus șoșocari! Dacă ei consideră că e un lucru bun să iei astfel de oameni la PNL... Este treaba lor dacă își dau afară liderii din partid ca să își aducă oameni din POT și S.O.S. În PSD este imposibil să aducem oameni care nu au nici măcar o zi vechime în partid și să îi facem șefi de filială. În orice partid ar fi imposibil acest lucru, dacă nu ai forța lucrurile cum a făcut PNL”, a punctat Grindeanu.
El a ținut să precizeze că social-democrații nu vor copia această rețetă oportunistă: „Noi avem 127 de parlamentari și nu am pornit niciun fel de vânătoare de neafiliați doar ca să ne mărească artificial numărul.”