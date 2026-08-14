Toni Neacșu cere explicații de la CCR după întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Bolojan: „S-a întâlnit pe ascuns cu reclamanții”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 20:21

Toni Neacșu cere explicații publice din partea Curții Constituționale, după informațiile privind o discuție între președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan. Fostul judecător susține că întâlnirea ar ridica probleme serioase, în contextul unui dosar care urmează să fie analizat de Curte.

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