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Justitie· 2 min citire
Toni Neacșu cere explicații de la CCR după întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Bolojan: „S-a întâlnit pe ascuns cu reclamanții”
Toni Neacșu
Toni Neacșu cere explicații publice din partea Curții Constituționale, după informațiile privind o discuție între președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan. Fostul judecător susține că întâlnirea ar ridica probleme serioase, în contextul unui dosar care urmează să fie analizat de Curte.
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