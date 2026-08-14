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Justitie· 2 min citire

Toni Neacșu cere explicații de la CCR după întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Bolojan: „S-a întâlnit pe ascuns cu reclamanții”

Toni Neacșu

Toni Neacșu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 20:21

Toni Neacșu cere explicații publice din partea Curții Constituționale, după informațiile privind o discuție între președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan. Fostul judecător susține că întâlnirea ar ridica probleme serioase, în contextul unui dosar care urmează să fie analizat de Curte.

Toni Neacșu afirmă că CCR ar trebui să prezinte oficial contextul și conținutul discuției dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan. În opinia sa, întâlnirile neanunțate ale judecătorilor constituționali cu reprezentanți politici pot alimenta suspiciuni privind imparțialitatea instituției.

Neacșu: „S-a întâlnit pe ascuns cu reclamanții”

„Curtea Constituțională are obligația să explice public, oficial, contextul și conținutul discuției dintre președintele ei Simina Tănăsescu și premierul Ilie Bolojan”, a transmis Toni Neacșu.

Acesta susține că situația ar fi cu atât mai sensibilă deoarece Ilie Bolojan conduce partidul care a formulat sesizarea privind legea integrității, dosar pe care CCR urmează să îl soluționeze luni. Neacșu mai arată că Simina Tănăsescu este judecător-raportor în acest dosar, având rolul de a pregăti analiza cauzei pentru deliberarea judecătorilor Curții.

„CCR trebuie să explice public contextul discuției”

Potrivit mesajului său, întâlnirea ar fi avut loc în biroul lui Mircea Abrudean, pe care Neacșu îl descrie drept lider politic al parlamentarilor PNL, formațiunea care a sesizat Curtea Constituțională.

„Deci, în concret, dna președinte a CCR s-a întâlnit pe ascuns cu reclamanții a căror cerere o va judeca luni”, a mai afirmat Toni Neacșu.

Fostul judecător compară situația cu cazul unei judecătoare din Cluj, criticată după ce a fost văzută la festivalul Untold alături de patronul unei societăți într-un dosar pe care urma să îl judece. Neacșu susține însă că, din perspectiva sa, cazul invocat la CCR ar fi „mai flagrant”, întrucât întâlnirea nu ar fi fost una publică.

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