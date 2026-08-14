Cristian Boureanu pierde 1,4 milioane de lire în Marea Britanie. România a cerut confiscarea banilor într-un dosar de corupție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 18:06

Autoritățile britanice au confiscat 1.415.794 de lire sterline de la fostul deputat Cristian Alexandru Boureanu, în urma unei solicitări transmise de România. Banii reprezintă o parte din suma pe care Boureanu trebuie să o achite în cadrul unui dosar de corupție referitor la un prejudiciu de peste 2,1 milioane de euro.

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