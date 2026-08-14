Cristian Boureanu pierde 1,4 milioane de lire în Marea Britanie. România a cerut confiscarea banilor într-un dosar de corupție

Autoritățile britanice au confiscat 1.415.794 de lire sterline de la fostul deputat Cristian Alexandru Boureanu, în urma unei solicitări transmise de România. Banii reprezintă o parte din suma pe care Boureanu trebuie să o achite în cadrul unui dosar de corupție referitor la un prejudiciu de peste 2,1 milioane de euro.
Ministerul Justiției a anunțat vineri, 14 august, că a fost informat de autoritățile din Marea Britanie, prin Crown Prosecution Service, cu privire la finalizarea procedurii de confiscare. Demersul a fost inițiat de partea română în 2024, iar suma recuperată în Regatul Unit este legată de o decizie definitivă pronunțată în dosarul privind mita de 20 de milioane de euro pentru reabilitarea căii ferate București-Constanța.
România a cerut executarea confiscării în Marea Britanie
Procedura prin care au fost recuperați banii a început în urma unei cereri de executare transmise de Ministerul Justiției în anul 2024. Instituția română a acționat în calitate de autoritate centrală, la solicitarea Tribunalului București – Secția I penală.
Pentru formularea cererii de executare a fost utilizat drept temei juridic acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.
După mai multe solicitări și schimburi de informații între autoritățile celor două țări, partea britanică a finalizat procedura și a confiscat de la Cristian Alexandru Boureanu suma de 1.415.794 de lire sterline.
Boureanu fusese condamnat la 4 ani și 3 luni de închisoare
Cristian Boureanu a fost condamnat în martie 2022, în primă instanță, de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani și 3 luni de închisoare pentru trafic de influență.
Dosarul viza fapte de corupție legate de o mită în valoare de 20 de milioane de euro, oferită în legătură cu reabilitarea căii ferate București – Constanța.
Condamnarea nu a rămas însă în vigoare. În mai 2023, la judecarea apelului, aceeași instanță a anulat condamnarea lui Boureanu, motivând că faptele pentru care fusese judecat s-au prescris.
Dosarul se referă la fapte de corupție care ar fi fost comise în perioada 2005-2009.
Și alte condamnări din dosar au fost anulate
În aceeași cauză au fost judecați și fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu, nașul lui Cristian Boureanu, precum și Mircea Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană.
Sebastian Vlădescu a primit o condamnare de 7 ani și 4 luni de închisoare, în timp ce Mircea Ionuț Costea a fost condamnat la 6 ani.
Ulterior, un complet de judecată a anulat și condamnările celor doi, după ce a stabilit că faptele s-au prescris.
Chiar dacă pedepsele au fost anulate ca urmare a prescrierii faptelor, inculpații au rămas obligați să achite prejudiciile stabilite în dosar.
Boureanu trebuie să achite peste 2,1 milioane de euro
În cazul lui Cristian Boureanu, suma stabilită pentru confiscare este de 2.111.799 de euro. O parte din această sumă a fost recuperată acum prin procedura derulată în Marea Britanie, unde autoritățile au confiscat 1.415.794 de lire sterline.
Ministerul Justiției a precizat exact temeiul juridic și hotărârile care au stat la baza procedurii.
„Măsura pune în executare confiscarea specială a sumei de 2.111.799 euro, dispusă prin sentința penală nr.127 din 24 martie 2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală, în dosarul nr. 2987/1/2019. Hotărârea a rămas definitivă prin Decizia penală nr. 48 din 26 mai 2023, pronunțată de Completul de 5 judecători al instanței supreme. Procedura de executare a fost una de durată. Pe tot parcursul ei, Ministerul Justiției, împreună cu Tribunalul București, a susținut constant cererea și a răspuns fiecărei solicitări de informații suplimentare venite din partea autorităților britanice, până la finalizarea procedurii. Recuperarea banilor proveniți din infracțiuni – inclusiv a celor aflați în alte state – reprezintă o preocupare constantă a Ministerului Justiției. În ultimii ani, ministerul și-a intensificat demersurile în acest domeniu, atât prin rolul său de autoritate centrală în cooperarea judiciară internațională, cât și prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, aflată în subordinea sa. În perioada următoare, Ministerul Justiției și autoritățile britanice vor stabili modul în care vor fi distribuite sumele confiscate”, transmite Ministerul Justiției.