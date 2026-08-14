Percheziții în Constanța: trei bărbați, reținuți după ce ar fi introdus ilegal cinci arme neletale în România

Trei tineri din județul Constanța au fost reținuți de polițiști după ce anchetatorii au stabilit că aceștia ar fi introdus ilegal în România cinci arme neletale. Suspecții sunt cercetați și pentru că ar fi folosit armele fără drept în două situații distincte.
Polițiștii constănțeni au descins la locuințele unor persoane suspectate că ar fi încălcat legislația privind regimul armelor și munițiilor. În urma celor două percheziții efectuate în localitatea Dobromir, anchetatorii au găsit și ridicat cinci pistoale neletale.
Cinci arme, descoperite în urma perchezițiilor
Potrivit anchetatorilor, cei trei bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani, ar fi adus în țară, în mod ilegal, cinci arme neletale.
Investigația a scos la iveală și faptul că armele ar fi fost folosite fără drept în două împrejurări. Cel mai recent incident ar fi avut loc în noaptea de 28 spre 29 iulie 2026.
Polițiștii au verificat situația juridică a celor trei suspecți și au constatat că niciunul nu figura ca deținător legal de arme.
Ce acuzații le aduc anchetatorii
În urma probatoriului administrat până în acest moment, cei trei bărbați sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, printre care nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă neletală fără drept și contrabandă calificată.
Perchezițiile au fost desfășurate în cadrul anchetei care vizează atât proveniența armelor, cât și modul în care acestea ar fi fost introduse pe teritoriul României.
Cele cinci pistoale neletale au fost ridicate de polițiști și urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor.
Suspecții au ajuns în arest
După efectuarea perchezițiilor și administrarea probelor, cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și transportați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Constanța.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care armele au fost procurate, introduse în țară și utilizate.
Totodată, polițiștii urmează să stabilească dacă armele au fost folosite în alte situații și dacă în activitatea infracțională au fost implicate și alte persoane.