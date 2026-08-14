Percheziții în Constanța: trei bărbați, reținuți după ce ar fi introdus ilegal cinci arme neletale în România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 13:17

Trei tineri din județul Constanța au fost reținuți de polițiști după ce anchetatorii au stabilit că aceștia ar fi introdus ilegal în România cinci arme neletale. Suspecții sunt cercetați și pentru că ar fi folosit armele fără drept în două situații distincte.

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