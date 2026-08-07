Cosmin Matei, căpitanul Sepsi OSK, suspendat nouă luni de TAS în cazul de dopaj

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 15:00

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a anunțat, vineri, că mijlocașul Cosmin Matei, căpitanul echipei, a fost suspendat pentru nouă luni de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), în dosarul de dopaj deschis după testul pozitiv din februarie 2024.

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