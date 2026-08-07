Cosmin Matei, căpitanul Sepsi OSK, suspendat nouă luni de TAS în cazul de dopaj

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a anunțat, vineri, că mijlocașul Cosmin Matei, căpitanul echipei, a fost suspendat pentru nouă luni de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), în dosarul de dopaj deschis după testul pozitiv din februarie 2024.
Clubul Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a anunțat, vineri, că Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis suspendarea pentru nouă luni a lui Cosmin Matei, căpitanul formației covăsnene.
Cosmin Matei, suspendat nouă luni de TAS
Din perioada totală a sancțiunii, o lună a fost deja executată, a precizat clubul.
Decizia TAS vine după un parcurs juridic îndelungat. Inițial, Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) îl suspendase pe jucător pentru șase luni. Ulterior, Comisia de Apel a anulat sancțiunea și i-a permis mijlocașului să revină în activitatea competițională.
Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) a contestat însă hotărârea la TAS, iar instanța de la Lausanne a admis apelul și a pronunțat o decizie definitivă de suspendare pentru nouă luni.
„Regretăm profund această situație și impactul pe care îl are atât asupra lui Cosmin Matei, cât și asupra echipei noastre. Cosmin este un jucător de bază și căpitanul formației noastre, iar absența sa pe teren reprezintă o pierdere semnificativă”, a transmis Sepsi OSK.
Reprezentanții clubului au subliniat că respectă hotărârea TAS și regulamentele antidoping, reafirmând angajamentul pentru promovarea sportului curat.
„În același timp, îi transmitem lui Cosmin Matei întreaga noastră susținere în această perioadă dificilă și suntem convinși că va reveni pe teren mai puternic după încheierea acestei sancțiuni”, a mai precizat gruparea din Sfântu Gheorghe.
Test pozitiv în februarie 2024
Cosmin Matei a fost depistat pozitiv, în februarie 2024, cu 5-metilhexan-2-amină, cunoscută și drept metilhexanamină sau MHA, un stimulent inclus pe lista substanțelor interzise în competiție.
Testarea a avut loc după partida pierdută de Sepsi OSK, scor 1−3, în fața Universității Craiova. Fotbalistul a explicat în cadrul procedurilor că substanța ar fi ajuns accidental în organismul său.
Metilhexanamina este clasificată drept „substanță specifică” și este interzisă numai în competiție. Aceasta a fost utilizată în trecut ca medicament, însă nu mai are întrebuințări medicale curente și poate fi regăsită în unele suplimente alimentare, inclusiv în produse comercializate online.
Pentru substanțele din categoria stimulentelor specifice, Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, precum și Codul Mondial Anti-Doping, nu prevăd obligatoriu aplicarea unei suspendări provizorii.