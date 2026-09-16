Hagi, înainte de debutul României în Liga Națiunilor: „Să mergem să câștigăm, oriunde. Trebuie să avem o mentalitate de învingător”

Gheorghe Hagi a vorbit despre primele meciuri oficiale din noul său mandat la naționala României. Selecționerul vrea o echipă competitivă, cu mentalitate de învingător, în Liga Națiunilor.
Gheorghe Hagi a transmis că naționala României trebuie să intre pe teren cu un obiectiv clar la fiecare meci din Liga Națiunilor: victoria. Selecționerul „tricolorilor” a vorbit, miercuri, despre debutul oficial din noul său mandat și despre direcția pe care vrea să o imprime echipei.
România va începe noua campanie pe 25 septembrie, în deplasare, contra Suediei. Urmează duelul cu Bosnia și Herțegovina, programat la București pe 28 septembrie, partida din Polonia, de pe 2 octombrie, și returul cu Suedia, pe 5 octombrie, pe Arena Națională. Meciul cu Bosnia și Herțegovina se va juca fără spectatori.
„Obiectivul nostru numărul unu este să mergem să câștigăm, oriunde. Trebuie să mergem să câștigăm. Asta este direcția, din punctul meu de vedere, ca să ajungem să avem o mentalitate de învingător”, a declarat Gheorghe Hagi.
Hagi vede programul încărcat ca pe un avantaj
România va disputa patru meciuri într-o perioadă scurtă, însă selecționerul nu consideră că acest lucru reprezintă un impediment. Din contră, Hagi crede că timpul petrecut împreună poate ajuta echipa să se sudeze mai repede.
„Eu sunt foarte încrezător, am încredere mare în potențialul echipei și sperăm împreună să facem niște meciuri foarte bune, chiar dacă jucăm patru meciuri. Trebuie să ne adaptăm la tot acest program”, a spus antrenorul.
Pentru Hagi, această acțiune este importantă și din perspectiva relației cu fotbaliștii convocați. Selecționerul susține că perioada următoare îi va oferi șansa să cunoască mai bine lotul și să își transmită mai eficient ideile.
„E bine și trebuie să profit de acest lucru, pentru că sunt un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună. O să ne cunoaștem foarte bine, ei pe mine, eu pe ei”, a explicat Hagi.
România, în căutarea unei identități de joc
Selecționerul a vorbit și despre modul în care vrea să arate echipa națională. Obiectivul nu este doar obținerea unor rezultate imediate, ci și construirea unei formații capabile să controleze jocul, să impună ritmul și să evolueze de la o partidă la alta.
„Suntem într-un proces în care vrem să creștem de la meci la meci. Trebuie să ajungem, la un moment dat, să dominăm, să controlăm, să ne impunem ritmul și intensitatea jocului. E un proces de durată, dar sper ca în fiecare meci să facem progres”, a declarat Hagi.
Antrenorul a precizat că are deja conturată, în mare măsură, lista jucătorilor pe care se va baza în această perioadă. Totuși, el intenționează să ofere minute mai multor fotbaliști, mai ales în contextul celor patru confruntări programate într-un interval redus.
„În proporție de 95% cam știm ce avem nevoie și pe cine o să contăm. Pentru acest stagiu mergem cu cei care credem noi că pot să ne facă fericiți, să joace și să facem un fotbal foarte bun. O să încerc să folosesc pe toată lumea”, a afirmat selecționerul.
Rotații în lot, în funcție de starea jucătorilor
Hagi a admis că poate schimba consistent formula de echipă de la un meci la altul. Deciziile vor depinde de randamentul din primele partide, de nivelul fizic al jucătorilor și de nevoia ca România să rămână competitivă pe tot parcursul acțiunii.
„Sunt patru meciuri și trebuie să fim competitivi, trebuie să arătăm cel puțin fizic foarte bine”, a subliniat tehnicianul.
În același timp, selecționerul a transmis că lotul primei reprezentative nu este închis. Jucătorii care evoluează la echipele naționale de tineret, precum și cei care nu au fost incluși acum în convocări, pot deveni opțiuni pentru viitoarele acțiuni.
„Avem jucători de valoare”
Gheorghe Hagi a respins discursul pesimist despre fotbalul românesc și despre nivelul actual al jucătorilor eligibili pentru națională. Selecționerul consideră că România are fotbaliști capabili să producă rezultate, dar aceștia trebuie să vină la prima reprezentativă cu încredere și cu dorința de a face diferența.
„Avem jucători de valoare, da, se poate. Și eu merg pe lucrul ăsta”, a spus Hagi.
Antrenorul a atras atenția că mesajele negative pot afecta încrederea fotbaliștilor, mai ales într-o perioadă în care echipa încearcă să își creeze o nouă identitate.
„Oricare vine trebuie să fie un jucător care poate să facă diferența la echipa națională, să poată să facă în așa fel încât să câștige. Trebuie să fie optimist, trebuie să fie convins”, a declarat selecționerul.
Hagi a insistat că nu intenționează să își înceapă mandatul prin reclamații legate de lipsa unor soluții sau de programul aglomerat.
„Nu sunt aici să mă plâng de ceva sau să zic că îmi lipsește ceva. Din contră, timp am, jucători avem”, a precizat el.
Hagi, despre finala Europa League de la București
Selecționerul României a comentat și decizia ca Bucureștiul să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028. Hagi consideră că organizarea unui asemenea eveniment reprezintă un câștig pentru fotbalul românesc și pentru imaginea țării.
„Important e că România a câștigat lucrul ăsta. E un lucru benefic pentru noi din toate punctele, atât ca imagine, după aceea și fotbalistic”, a declarat selecționerul.
Întrebat dacă o echipă românească ar putea ajunge să joace finala chiar pe Arena Națională, Hagi a răspuns optimist: „De ce nu?”.
Tehnicianul este de părere că echipele din România trebuie să își ridice nivelul de exigență și să țintească prezențe mai consistente în competițiile continentale.
„Trebuie să fim mai pretențioși, mai exigenți și să ne dorim mult mai mult să ajungem în Champions League, Europa League și Conference League”, a afirmat Hagi.
La începutul noului mandat, selecționerul spune că a remarcat entuziasm în rândul jucătorilor și are încredere că România poate avea evoluții solide în Liga Națiunilor.
„I-am văzut pe toți, am văzut că au entuziasm, că vin cu drag, că vor toți să joace și acesta este un lucru foarte bun pentru noi”, a concluzionat Gheorghe Hagi.