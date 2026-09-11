Gianni Infantino, tot mai aproape de realegerea la șefia FIFA. Oponenții iau în calcul limitarea puterilor președintelui

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 sept. 2026, 14:09

Gianni Infantino pare să pornească favorit pentru obținerea unui nou mandat la conducerea FIFA, în contextul în care adversarii săi nu au reușit să contureze o candidatură globală capabilă să-i conteste poziția. În paralel, mai multe voci din fotbalul internațional discută despre o posibilă reformă a guvernanței forului mondial, care ar putea limita atribuțiile președintelui.

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