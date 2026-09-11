Gianni Infantino, tot mai aproape de realegerea la șefia FIFA. Oponenții iau în calcul limitarea puterilor președintelui

Gianni Infantino pare să pornească favorit pentru obținerea unui nou mandat la conducerea FIFA, în contextul în care adversarii săi nu au reușit să contureze o candidatură globală capabilă să-i conteste poziția. În paralel, mai multe voci din fotbalul internațional discută despre o posibilă reformă a guvernanței forului mondial, care ar putea limita atribuțiile președintelui.
Alegerile pentru președinția FIFA sunt programate la Rabat, pe 18 martie 2027, iar actualul lider al organizației, în vârstă de 56 de ani, beneficiază în continuare de sprijin consistent în afara Europei.
Surse apropiate negocierilor din fotbalul internațional susțin că percepția privind șansele lui Infantino s-a schimbat radical în ultimele săptămâni. Dacă, după abandonarea unui proiect controversat de atragere a investițiilor private în competițiile FIFA, poziția sa părea vulnerabilă, calculele electorale indică acum că președintele FIFA are o bază solidă de susținere.
„În urmă cu trei săptămâni, credeam că este terminat”, a declarat o sursă din fotbalul internațional, familiarizată cu discuțiile dintre oficialii de rang înalt.
Reuters a explicat că relațiile dezvoltate de Infantino în aproape un deceniu la conducerea FIFA s-au dovedit mai rezistente decât se estima inițial.
De ce este dificil de învins Gianni Infantino
La Congresul FIFA, fiecare dintre cele 211 asociații membre are drept de vot. Acest sistem face ca influența UEFA, deși importantă, să nu fie suficientă pentru a decide singură rezultatul alegerilor.
Forul european reunește 55 de federații, iar un eventual contracandidat ar avea nevoie de susținere consistentă din Africa, Asia, America de Nord, America de Sud și Oceania pentru a construi o majoritate.
Oponenții lui Infantino consideră că acesta își păstrează sprijinul mai ales în rândul federațiilor mici și al unor confederații importante din afara Europei. În aceste condiții, lansarea unei candidaturi fără garanții reale de succes ar putea avea efectul invers: un nou mandat obținut confortabil i-ar putea întări și mai mult autoritatea.
„Pentru UEFA, riscul de a intra într-un vot și de a pierde este acum și mai mare”, a transmis una dintre sursele citate.
Tensiunile au crescut după eșecul proiectului care prevedea cedarea unei participații de 20% în competițiile FIFA, inclusiv în drepturile comerciale legate de Cupa Mondială, către investitori privați. Inițiativa a generat reacții dure din partea mai multor structuri ale fotbalului mondial.
UEFA, Confederația Asiatică de Fotbal și CONCACAF au cerut schimbări importante la nivelul conducerii FIFA, iar unele federații europene au renunțat între timp la susținerea acordată lui Infantino.
Franța a devenit una dintre cele mai vizibile țări care au făcut acest pas. Federația Franceză de Fotbal a retras sprijinul pentru actualul președinte FIFA, însă fără să prezinte un nume alternativ.
Al-Khelaifi nu va candida la FIFA
Nasser Al-Khelaifi, președintele lui Paris Saint-Germain, a fost menționat în discuțiile din fotbal ca unul dintre puținii oameni care ar putea reuni o alianță între mai multe confederații.
Totuși, conducătorul clubului francez a exclus varianta unei candidaturi. Prin intermediul unui purtător de cuvânt, Al-Khelaifi a transmis că nu are intenția, interesul sau ambiția de a deveni președinte FIFA.
Și numele lui Victor Montagliani, președintele CONCACAF, a apărut în discuții. Potrivit unor surse din fotbal, acesta ar lua în calcul o candidatură doar dacă ar avea, înainte de startul campaniei, dovezi clare că poate strânge suficient sprijin pentru a câștiga.
Până acum, nu a apărut un candidat cu vizibilitate și susținere internațională suficiente pentru a-l provoca direct pe Infantino. Teoretic, un candidat din Africa sau Asia ar putea intra în cursă înainte de termenul-limită din 18 noiembrie.
Sprijin din Africa, America de Sud și Oceania
Actualul președinte FIFA continuă să fie susținut de mai multe regiuni-cheie ale fotbalului mondial.
În Oceania, Steeve Laigle, președintele Federației de Fotbal din Noua Caledonie, a declarat că majoritatea liderilor federațiilor din zonă rămân de partea lui Infantino.
„Majoritatea președinților din Oceania și-au exprimat sprijinul pentru domnul Infantino. Îl vom susține până la capăt”, a afirmat Laigle.
El a susținut că Infantino a câștigat loialitatea multor federații mici prin atenția acordată dezvoltării fotbalului și nevoilor organizațiilor naționale cu resurse limitate.
În Africa, situația este comparabilă, potrivit unor surse din cadrul Confederației Africane de Fotbal. Mulți oficiali consideră că relația strânsă cu FIFA poate aduce finanțare suplimentară și proiecte de dezvoltare pentru federațiile naționale.
Marocul se numără printre susținătorii publici ai lui Gianni Infantino. În spațiul fotbalistic au existat și speculații potrivit cărora autoritățile marocane ar fi primit garanții privind finala Cupei Mondiale din 2030, însă FIFA a respins informațiile despre orice înțelegere politică de acest tip.
Fouzi Lekjaa, președintele Federației Regale Marocane de Fotbal, a declarat că finala turneului din 2030 ar urma să aibă loc în zona Casablanca, însă FIFA nu a anunțat oficial stadionul sau orașul-gazdă.
Infantino beneficiază și de susținerea CONMEBOL, confederația sud-americană, în timp ce CAF rămâne, de asemenea, apropiată de actuala conducere FIFA.
Planul opoziției: mai puțină putere pentru președinte
În lipsa unui contracandidat puternic, adversarii lui Infantino analizează o strategie diferită: reforma structurii de conducere a FIFA.
Discuțiile vizează reducerea puterilor concentrate în funcția de președinte, consolidarea mecanismelor de control și transparență, precum și o distribuire mai echilibrată a autorității între instituțiile de conducere ale forului mondial.
Printre variantele discutate se află transferarea unor atribuții către secretarul general sau impunerea unor controale mai stricte asupra deciziilor comerciale și strategice majore.
Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, a confirmat că distribuția puterii în cadrul FIFA este una dintre temele aflate pe agenda UEFA.
„Acesta este un aspect al dezbaterii pe care trebuie să o purtăm acum în cadrul UEFA”, a spus Diallo, întrebat dacă anumite competențe ar putea fi retrase din zona președintelui și transferate către un secretar general numit.
Astfel, miza lunilor următoare nu este doar numele viitorului președinte FIFA. Dacă opoziția nu va reuși să formeze o coaliție internațională pentru a-l învinge pe Infantino, presiunea s-ar putea muta pe schimbarea regulilor prin care este exercitată puterea la vârful fotbalului mondial.