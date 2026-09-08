Răzvan Lucescu a cerut la OSIM înregistrarea mărcilor „Mircea Lucescu” și „Il Luce”. Peste 1.000 de produse și servicii, incluse în dosar

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 21:25

Răzvan Lucescu a depus două solicitări la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru înregistrarea denumirilor „Mircea Lucescu” și „Il Luce” ca mărci verbale. Cererile, înaintate în 11 august, vizează protejarea comercială a numelui și a supranumelui asociate cu regretatul antrenor român.

Distribuie articolul