Răzvan Lucescu a cerut la OSIM înregistrarea mărcilor „Mircea Lucescu” și „Il Luce”. Peste 1.000 de produse și servicii, incluse în dosar

Răzvan Lucescu a depus două solicitări la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru înregistrarea denumirilor „Mircea Lucescu” și „Il Luce” ca mărci verbale. Cererile, înaintate în 11 august, vizează protejarea comercială a numelui și a supranumelui asociate cu regretatul antrenor român.
Dosarele includ 1.027 produse și servicii, repartizate în opt clase de activitate. Lista acoperă atât domenii apropiate de sport și divertisment, cât și categorii precum articole vestimentare, băuturi, publicitate, servicii financiare, imobiliare sau construcții.
„Mircea Lucescu” și „Il Luce”, cereri de marcă la OSIM
Potrivit informațiilor publicate de GSP, Răzvan Lucescu a formulat două cereri distincte pentru protejarea mărcilor verbale „Mircea Lucescu” și „Il Luce”, apelativul sub care tatăl său a devenit cunoscut în fotbalul internațional.
Solicitările nu reprezintă, în această etapă, mărci înregistrate. Acestea urmează să fie analizate în procedura administrativă derulată de OSIM, iar procesul poate dura între 6 și 9 luni, inclusiv în funcție de eventuale opoziții.
Ce produse și servicii apar în cereri
Cele 1.027 poziții din documentație sunt împărțite în opt clase ale Clasificării de la Nisa:
Clasa 24: textile și articole pentru uz casnic
Clasa 25: îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru cap
Clasa 32: băuturi nealcoolice
Clasa 33: băuturi alcoolice
Clasa 35: publicitate, promovare și servicii comerciale
Clasa 36: servicii financiare, de asigurări și imobiliare
Clasa 37: construcții, reparații și instalații
Clasa 41: educație, pregătire, activități sportive și divertisment
În listă se regăsesc produse precum perdele, lenjerii, fețe de pernă, mănuși de baie, costume de bal mascat și articole vestimentare. De asemenea, sunt menționate băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv whisky, vodcă, sucuri de fructe și produse destinate sportivilor.
Documentele includ și servicii din zone foarte diferite: publicitate, fidelizarea clienților, activități imobiliare, construcții, închirierea fermelor, servicii asociate extracțiilor miniere, organizarea de evenimente și activități de divertisment.
Sportul, o componentă importantă a dosarului
Având în vedere legătura familiei Lucescu cu fotbalul, cererile depuse la OSIM conțin numeroase produse și servicii din industria sportivă. Printre acestea se numără echipamente pentru mai multe discipline, încălțăminte sport, crampoane de fotbal, articole pentru ciclism, gimnastică, schi și judo.
Apar și echipamente sportive prevăzute cu senzori digitali, băuturi proteice pentru sportivi, servicii de management pentru sportivi și organizarea de competiții, inclusiv meciuri de fotbal.
Lista depășește însă zona sportului. Sunt incluse, de exemplu, prezentarea spectacolelor de circ și servicii de dresaj pentru animale.
De ce ar fi necesară înregistrarea mărcilor
Protejarea la OSIM a denumirilor „Mircea Lucescu” și „Il Luce” ar putea limita folosirea lor de către alte persoane sau companii în scopuri comerciale. O astfel de înregistrare poate conta în proiecte de merchandising, publicitate, sponsorizări, activități sportive, produse de consum sau inițiative de divertisment.
Totuși, amploarea listelor depuse nu confirmă automat pregătirea unor lansări comerciale sub aceste nume. Înregistrarea pe mai multe clase poate fi, înainte de toate, o modalitate de protecție extinsă a identității comerciale asociate cu unul dintre cele mai cunoscute nume din fotbalul românesc.