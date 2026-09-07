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Justitie· 1 min citire
Șofer de 97 de ani, prins băut la volan și cu permisul suspendat pe un drum din Argeș
Etilotest (imagine arhiva)
Publicat7 sept. 2026, 20:34
Actualizat7 sept. 2026, 20:35
Un șofer de 97 de ani din București a fost prins băut la volan, cu permisul suspendat, pe un drum județean din Argeș, în timpul unui control rutier. Bărbatul s-a ales atât cu amendă, cât și cu un dosar penal, având în vedere gravitatea infracțiunilor.
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