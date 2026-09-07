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Justitie· 1 min citire

Șofer de 97 de ani, prins băut la volan și cu permisul suspendat pe un drum din Argeș

Etilotest (imagine arhiva)

Etilotest (imagine arhiva)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 20:34
Actualizat7 sept. 2026, 20:35

Un șofer de 97 de ani din București a fost prins băut la volan, cu permisul suspendat, pe un drum județean din Argeș, în timpul unui control rutier. Bărbatul s-a ales atât cu amendă, cât și cu un dosar penal, având în vedere gravitatea infracțiunilor.

Bărbatul a fost oprit de polițiști în comuna Slobozia, iar verificările au arătat că acesta figura cu dreptul de a conduce suspendat. Incidentul a avut loc în weekend, în timpul unei acțiuni de control, potrivit Radio România Actualități.

Testat cu etilotestul: 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat

Aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce atrage sancțiune contravențională. Bărbatul a primit o amendă de 1.946,25 lei și 9 puncte de penalizare. Sursele menționează că nu este prima dată când acesta este depistat conducând sub influența alcoolului.

Pe lângă amendă, polițiștii au deschis dosar penal pentru conducere fără drept, având în vedere că permisul era suspendat.

Avertisment pentru șoferii vârstnici și familiile lor

IPJ Argeș a transmis că respectarea regulilor de circulație este obligatorie la orice vârstă, iar evaluarea medicală este esențială atunci când există îndoieli privind capacitatea de a conduce.

Poliția atrage atenția că reflexele, atenția și capacitatea de reacție pot fi afectate la vârste înaintate, iar familiile trebuie să fie vigilente atunci când observă semne că șofatul devine riscant. O decizie responsabilă poate preveni tragedii în trafic.

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