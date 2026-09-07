Fugarul din Republica Moldova, urmărit cu elicopterul prin România, prins de poliție pe un câmp din Dolj | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 14:25

Tânărul de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, căutat de polițiști în două județe, a fost prins după zeci de ore de căutări. Suspectul a fost găsit pe un câmp din Catane, județul Dolj, în timp ce încerca să își piardă urma.

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