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Fugarul din Republica Moldova, urmărit cu elicopterul prin România, prins de poliție pe un câmp din Dolj | VIDEO

Fugarul din Republica Moldova, prins de poliție pe un câmp din Dolj. Foto/Poliția

Fugarul din Republica Moldova, prins de poliție pe un câmp din Dolj. Foto/Poliția

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 14:25

Tânărul de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, căutat de polițiști în două județe, a fost prins după zeci de ore de căutări. Suspectul a fost găsit pe un câmp din Catane, județul Dolj, în timp ce încerca să își piardă urma.

A intrat în România cu o mașină furată din Bulgaria

Tânărul de 26 de ani a ajuns în România la volanul unui autoturism furat din Bulgaria. Polițiștii din Strehaia au încercat să îl oprească pentru control, însă acesta nu a respectat semnalele oamenilor legii și a continuat deplasarea cu viteză.

Echipajul de poliție a pornit în urmărirea lui, însă suspectul a reușit să se îndepărteze și să scape temporar.

A abandonat autoturismul și s-a ascuns în pădure

În timp ce era urmărit, bărbatul a abandonat mașina în apropierea unei păduri din județul Mehedinți și a fugit printre copaci.

Pentru că suspectul a părăsit zona și s-a îndreptat spre județul Dolj, autoritățile au extins operațiunea de căutare.

Polițiști și jandarmi au instituit filtre și au verificat drumurile și zonele din apropiere. Pentru identificarea bărbatului a fost solicitat și sprijin aerian, un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne survolând zona.

Suspectul a fost găsit pe un câmp din Dolj

După zeci de ore de căutări, echipele de intervenție au reușit să localizeze suspectul.

Tânărul a fost găsit în extravilanul localității Catane, județul Dolj. Potrivit polițiștilor, acesta încerca să se ascundă și să își piardă urma.

Bărbatul a fost preluat de oamenii legii și urmează să fie dus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

Ce anunță Poliția Dolj

Poliția Dolj a confirmat prinderea tânărului și a precizat că acesta este cetățean al Republicii Moldova.

„În urma activităților desfășurate de polițiști, bărbatul de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost depistat în extravilanul localității Catane”, a transmis Poliția Dolj.

Potrivit autorităților, suspectul se află în custodia polițiștilor și va fi condus la sediul poliției.

Cercetările continuă, iar anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care a fost comisă fapta și să dispună măsurile legale.

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