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Justitie· 2 min citire
Realitatea PLUS, sancționată de CNA. Derapajele USR, ignorate
Realitatea PLUS
Publicat3 sept. 2026, 22:49
SursăRealitatea PLUS
USR, ipocrizie și dublu standard. După ce Dominic Fritz a pierdut mandatul de primar, liderii au început să acuze că România trăiește în dictatură. Culmea, postul tv REALITATEA PLUS a fost sancționat în martie 2025, cu amenda maximă de 200 de mii de lei după ce a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Atunci, membrii Consiliului Național al Audiovizualului reproșau că s-au folosit cuvinte precum „dictatură” și „lovitură de stat”, exact despre ce vorbesc acum usr-iștii prin vocea deputatului Alexandru Dimitriu. De altfel, membrii CNA care au aplicat sancțiuni postului nostru de televiziune au fost propuși de USR, printre ei Mircea Toma.
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