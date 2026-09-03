Realitatea PLUS, sancționată de CNA. Derapajele USR, ignorate

Publicat 3 sept. 2026, 22:49 Sursă Realitatea PLUS

USR, ipocrizie și dublu standard. După ce Dominic Fritz a pierdut mandatul de primar, liderii au început să acuze că România trăiește în dictatură. Culmea, postul tv REALITATEA PLUS a fost sancționat în martie 2025, cu amenda maximă de 200 de mii de lei după ce a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Atunci, membrii Consiliului Național al Audiovizualului reproșau că s-au folosit cuvinte precum „dictatură” și „lovitură de stat”, exact despre ce vorbesc acum usr-iștii prin vocea deputatului Alexandru Dimitriu. De altfel, membrii CNA care au aplicat sancțiuni postului nostru de televiziune au fost propuși de USR, printre ei Mircea Toma.

Distribuie articolul