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Justitie· 2 min citire

Realitatea PLUS, sancționată de CNA. Derapajele USR, ignorate

Realitatea PLUS

Realitatea PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 22:49
SursăRealitatea PLUS

USR, ipocrizie și dublu standard. După ce Dominic Fritz a pierdut mandatul de primar, liderii au început să acuze că România trăiește în dictatură. Culmea, postul tv REALITATEA PLUS a fost sancționat în martie 2025, cu amenda maximă de 200 de mii de lei după ce a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Atunci, membrii Consiliului Național al Audiovizualului reproșau că s-au folosit cuvinte precum „dictatură” și „lovitură de stat”, exact despre ce vorbesc acum usr-iștii prin vocea deputatului Alexandru Dimitriu. De altfel, membrii CNA care au aplicat sancțiuni postului nostru de televiziune au fost propuși de USR, printre ei Mircea Toma.

Realitatea PLUS, amendă maximă de la CNA

Atacurile șocante ale deputatului USR Alexandru Dimitriu la adresa Justiției și statului de drept au fost lansate direct din Parlament și au venit imediat după ce Fritz a pierdut mandatul de primar al Timișoarei.

De altfel, declarațiile acestuia arată ipocrizia USR și dublul standard pe care partidul din care face parte îl aplică. Asta pentru că liderii USR a încercat să bage pumnul în gura jurnaliștilor liberi cu ajutorul membrilor CNA propuși de ei în instituție. În martie 2025, REALITATEA PLUS a primit amenda maximă de 200.000 de lei pentru că a criticat decizia CCR de a anula alegerile prezidențiale din 2024.

Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat postul Realitatea Plus cu amenda maximă de 200.000 de lei în martie 2025, printre motive numărându-se și utilizarea repetată a unor expresii precum „dictatură” și „lovitură de stat” în timpul reflectării protestelor de la Biroul Electoral Central.

Amendă de 200.000 de lei pentru cuvântul „dictatură”

Mircea Toma, membrul CNA propus de USR, este unul dintre cei care au susținut amenda maximă aplicată televiziunii poporului și care acum nu are nicio reacție după derapajul lui Dimitriu din Parlament.

De partea cealaltă, Valentin Jucan și Vasile Bănescu au susținut ca REALITATEA PLUS să fie amendată drastic pentru că a criticat decizia de anulare a alegerilor.

Realitatea PLUS nu se lasă intimidată și continuă demersurile pentru apărarea drepturilor garantate de constituție. În ciuda presiunilor la care este supusă, echipa Realitatea PLUS va continua să vă prezinte adevărul și să aducă în fața publicului informațiile care contează.

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