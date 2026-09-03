Manevră scandaloasă a CNA: influencerii vor fi nevoiți să dea cu subsemnatul. George Simion: ”Se tem de vocea poporului, măsura este extremă”

Publicat 3 sept. 2026, 20:58 Actualizat 3 sept. 2026, 21:00 Sursă Realitatea PLUS

Manevră scandaloasă din partea CNA! Instituția pregătește o nouă măsură controversată, care a declanșat deja un val de reacții în mediul online, deoarece îi vizează pe influencerii români cu cel puțin 100.000 de urmăritori. Noua decizie ar urma să intre în vigoare pe 27 septembrie și ridică deja semne de întrebare în spațiul public. George Simion trage un semnal de alarmă și acuză CNA că încearcă să controleze discursul online, calificând măsura drept „o formă de cenzură a spațiului public”. Nu este însă prima controversă în care este implicată instituția, criticată și în trecut pentru măsuri considerate excesive.

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