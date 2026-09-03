Manevră scandaloasă a CNA: influencerii vor fi nevoiți să dea cu subsemnatul. George Simion: ”Se tem de vocea poporului, măsura este extremă”

Manevră scandaloasă din partea CNA! Instituția pregătește o nouă măsură controversată, care a declanșat deja un val de reacții în mediul online, deoarece îi vizează pe influencerii români cu cel puțin 100.000 de urmăritori. Noua decizie ar urma să intre în vigoare pe 27 septembrie și ridică deja semne de întrebare în spațiul public. George Simion trage un semnal de alarmă și acuză CNA că încearcă să controleze discursul online, calificând măsura drept „o formă de cenzură a spațiului public”. Nu este însă prima controversă în care este implicată instituția, criticată și în trecut pentru măsuri considerate excesive.
George Simion: ”Se tem de vocea poporului, măsura este extremă”
”Este o spaimă totală de vocea românilor în spațiul public”, a declarat George Simion.
Decizia CNA a provocat un scandal uriaș în rândul influencerilor. Mai mult, și liderul AUR, George Simion, susține că măsura este una extrem de dură, ce ar fi luată tocmai pentru că cei care dețin puterea au ajuns să se teamă de vocea poporului.
”Vreau să trag un semnal de alarmă asupra cenzurii din spațiul public. E o decizie nouă a CNA-ului. România va semăna cu un univers concentraționar, un univers liberticid, prin obligativitatea fiecărui posesor al unui cont de social media de a se înregistra la instituțiile statului român dacă are 100.000 de urmăritori. Este o spaimă totală de vocea românilor în spațiul public și de aceea se alocă din diferite palate, de la diferite instituții, bani pentru a cenzura în sine ceea ce a făcut Consiliul Național al Audiovizualului în ultimii ani. Semănă din ce în ce mai mult cu un stat totalitar”, a mai spus președintele AUR.
Reglementarea CNA vizează canalele de pe platformele video precum Youtube, Tiktok sau Instagram care, în opinia autorităților, funcționează ca servicii media audiovizuale la cerere.
Influencerii vor fi nevoiți să dea cu subsemnatul la CNA
Vizați sunt creatorii de conținut care derulează activități comerciale, au un conținut organizat, control editorial și postează constant. Sunt în total, potrivit CNA, 10 criterii: influencerii să aibă peste 100 de mii de urmăritori, fie cumulat, fie pe o singură rețea, sa obțină bani de pe urma clipurilor postate, să fie stabiliți în România, dar și să posteze cel puțin 24 de astfel de clipuri pe an, sunt câteva dintre reguli.
George Simion consideră însă că decizia nu respectă nici pragul stabilit de directivele europene, acesta fiind de 500.000 de urmăritori.
”Ne-am trezit cu toții că va intra o lege așa pe nevăzute în Monitorul Oficial, adică e deja stabilit, nu mai contează nici ce-i pe pământ, da? Și-acum CNA-ul, oamenii care nu vor respecta anumite criterii vor fi sancționați. Influencerul trebuie să aibă 100.000 de urmăritori, din câte am înțeles. În fine, dacă face colaborări plătite, trebuie să marcheze acolo”, a transmis o influenceriță pe TikTok.
Un alt influencer a subliniat că ”decizia CNA 116 din 2026. Din estimările mele, între 50% și 70% din marii creatori de conținut o să dispară în următoarele luni”.
După intrarea în vigoare a prevederilor, creatorii de conținut vor avea la dispoziție 60 de zile pentru a notifica CNA.