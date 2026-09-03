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Politica· 2 min citire

„Nicio funcție publică fără penali”, noul slogan USR

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Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 17:43
Actualizat3 sept. 2026, 17:48
SursăRealitatea PLUS

Ipocrizie uriașă! Membrii USR se mândreau cu sloganul "fără penali în funcții publice", însă, între timp, se pare că au ajuns să facă politică după premisa "nicio funcție publică fără penali". Cel mai bun exemplu este chiar liderul partidului. Chiar dacă Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese și a pierdut primăria Timișoarei după decizia CCR, acesta rămâne în continuare în fruntea USR. Fostul edil nu este singurul USR-ist care are probleme cu legea.

Cum au ajuns membrii USR într-un război cu justiția?

În perioada în care Liviu Dragnea conducea Partidul Social Democrat, USR se prezenta drept partidul care luptă împotriva corupției din România. Mai mult, a fost votată în 2024 o rezoluție conform căreia orice membru USR, care este condamnat în primă instanță, va fi exclus. Halucinant, însă, atunci când chiar membrii partidului au ajuns în vizorul magistraților, aceștia au acuzat instanțele de abuz.

Așa cataloghează Dominic Fritz decizia CCR prin care va rămâne fără mandatul de primar al Timișoarei, drept un abuz.

Șeful USR se victimizează și uită complet că, în cazul politicienilor de la alte partide, atât el, cât și formațiunea pe care o reprezintă, au ieșit în față să ceară demisii. Lui Fritz i se alătură și alți membri ai USR, care argumentează la fel, că șeful lor este o victimă și că mediul politic face presiuni asupra justiției, dar și a președintelui țării.

Fritz, Armand și Voiculescu, atacuri repetate la Justiție

La rândul său, deși a fost condamnată la un an de închisoare și la interdicția de a ocupa o funcție publică timp de 3 ani, Clotilde Armand visează deja că va reveni în politică. Ea a sfidat decizia Instanței și a calificat dosarul drept unul „penibil” susținând că ancheta ar fi fost folosită ani la rând ca „armă politică”. „Nu vorbim despre executarea unei pedepse cu închisoarea sau despre alte năzbâtii din retorica pesedistă. Hotărârea nu este definitivă. O vom ataca în apel”, a transmis Armand pe Facebook.

Să amintim și că fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu este urmărit penal de către procurorii DNA pentru abuz în serviciu în dosarul vaccinurilor. România trebuie să plătească 666 de milioane de euro către compania Pfizer.

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