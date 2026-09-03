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Politica· 2 min citire
„Nicio funcție publică fără penali”, noul slogan USR
Publicat3 sept. 2026, 17:43
Actualizat3 sept. 2026, 17:48
SursăRealitatea PLUS
Ipocrizie uriașă! Membrii USR se mândreau cu sloganul "fără penali în funcții publice", însă, între timp, se pare că au ajuns să facă politică după premisa "nicio funcție publică fără penali". Cel mai bun exemplu este chiar liderul partidului. Chiar dacă Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese și a pierdut primăria Timișoarei după decizia CCR, acesta rămâne în continuare în fruntea USR. Fostul edil nu este singurul USR-ist care are probleme cu legea.
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