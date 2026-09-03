George Simion a donat sânge: „Suntem alături de fiecare român care are o durere”

George Simion a participat la o acțiune de donare de sânge și i-a felicitat pe cei care s-au mobilizat. Președintele AUR a transmis că astfel de gesturi trebuie repetate și că oamenii trebuie să fie alături de cei care au nevoie de ajutor, conform Realitatea PLUS.
George Simion a participat la o acțiune de donare de sânge și a transmis un mesaj de mobilizare pentru cei care pot veni în sprijinul oamenilor aflați în nevoie. Președintele AUR i-a felicitat pe participanți, dar și pe cadrele medicale implicate, și a spus că astfel de acțiuni ar trebui repetate.
Liderul AUR a primit și un carnet de donator și a vorbit despre importanța revenirii periodice la centrele de donare.
George Simion le-a mulțumit celor care au participat la acțiune și i-a încurajat să continue să doneze.
„Bravo vouă! Fiecăruia dintre voi! Felicitări pentru că ați venit cu totii la această acțiune. Doamnele asistente, domnii doctori, așa se poate și cu altă ocazie. Uite, acum avem un carnet de donator și venim periodic, da? Astăzi a fost... Am fost și în 6, nu? Uite, 6.00. Da. Mersi frumos. Doamne ajută! Bravo! Ne facem o poză cu toții?”
Mesajul său a fost unul de încurajare pentru cei care pot dona și de susținere pentru astfel de inițiative.
Ce mesaj a transmis liderul AUR despre sprijinul pentru români?
George Simion a legat acțiunea de donare și de mesajul politic al partidului, spunând că AUR trebuie să fie prezent acolo unde există oameni care au nevoie de sprijin.
„Ca să nu speriem lumea, însă știți fiecare cine suntem, ce am făcut. Ne mobilizăm pentru resursele partidului și suntem alături de români la proteste și suntem alături de fiecare român care are o durere. Și pe 15, și de fiecare dată, și în fiecare loc unde e nevoie de noi. Doamne ajută!”, a spus George Simion.
Președintele AUR a insistat astfel asupra ideii de mobilizare și prezență în comunitățile unde oamenii se confruntă cu probleme.