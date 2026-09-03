George Simion a donat sânge: „Suntem alături de fiecare român care are o durere”

Publicat 3 sept. 2026, 14:18 Actualizat 3 sept. 2026, 14:28 Sursă Realitatea PLUS

George Simion a participat la o acțiune de donare de sânge și i-a felicitat pe cei care s-au mobilizat. Președintele AUR a transmis că astfel de gesturi trebuie repetate și că oamenii trebuie să fie alături de cei care au nevoie de ajutor, conform Realitatea PLUS.

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