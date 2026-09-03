Mirabela Grădinaru la Chișinău: conferință despre siguranța online a copiilor alături de Maia Sandu

Publicat 3 sept. 2026, 12:32 Actualizat 3 sept. 2026, 12:54

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, participă joi la Chișinău la o conferință internațională dedicată siguranței online și sănătății mintale a copiilor și adolescenților. Ea s-a întâlnit cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și a vorbit despre riscurile lumii digitale.

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