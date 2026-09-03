Mirabela Grădinaru la Chișinău: conferință despre siguranța online a copiilor alături de Maia Sandu

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, participă joi la Chișinău la o conferință internațională dedicată siguranței online și sănătății mintale a copiilor și adolescenților. Ea s-a întâlnit cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și a vorbit despre riscurile lumii digitale.
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, se află din nou la Chișinău, unde participă joi la o conferință internațională dedicată siguranței copiilor în mediul online. În cadrul evenimentului, aceasta s-a întâlnit cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și a susținut un discurs despre riscurile cu care se confruntă copiii și adolescenții în lumea digitală.
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Conferința, intitulată „Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților”, reunește oficiali și reprezentanți ai mai multor organizații internaționale.
Ce a spus Mirabela Grădinaru despre siguranța copiilor pe internet?
Mirabela Grădinaru a vorbit din perspectiva unui părinte și a subliniat că pericolele pentru copii nu mai există doar în lumea fizică, ci și în mediul digital.
„Este o onoare deosebită să fiu aici alături de doamna președinte Maia Sandu. Ca mamă a doi copii mici, este o temă care mă preocupă zi de zi. Dacă până în prezent vorbeam doar despre pericole din lumea fizică, astăzi avem două lumi: lumea fizică și lumea digitală.”
Tema siguranței online a copiilor a devenit una dintre preocupările publice abordate de Mirabela Grădinaru și în cadrul unor evenimente organizate în România.
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Cine participă la conferința internațională de la Chișinău?
Evenimentul a început joi, de la ora 9:00, și reunește mai mulți oficiali și reprezentanți ai unor organizații internaționale.
Potrivit Administrației Prezidențiale, la conferință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, precum și reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și UNICEF.
Discuțiile sunt concentrate asupra efectelor mediului digital asupra sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților.