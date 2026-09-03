Gabriela Firea: „Solicitarea de suspendare a fondurilor europene poate fi ușor încadrată la trădare de țară”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 11:39

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea acuză USR și PNL că ar fi susținut demersuri la nivel european care ar putea conduce la sancționarea României și la suspendarea fondurilor europene. Firea cere explicații publice din partea premierului demis și a ministrului de Externe și susține că există o diferență majoră între critica politică și solicitarea unor sancțiuni împotriva propriei țări.

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