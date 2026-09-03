Gabriela Firea: „Solicitarea de suspendare a fondurilor europene poate fi ușor încadrată la trădare de țară”

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea acuză USR și PNL că ar fi susținut demersuri la nivel european care ar putea conduce la sancționarea României și la suspendarea fondurilor europene. Firea cere explicații publice din partea premierului demis și a ministrului de Externe și susține că există o diferență majoră între critica politică și solicitarea unor sancțiuni împotriva propriei țări.
Gabriela Firea acuză USR și PNL că ar fi cerut sancționarea României la Bruxelles
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea lansează acuzații dure la adresa USR și PNL, pe fondul unor demersuri politice desfășurate la nivelul instituțiilor europene. Firea susține că solicitarea suspendării fondurilor europene pentru România poate depăși limitele unei confruntări politice și poate fi considerată o acțiune împotriva intereselor țării.
„Solicitarea de suspendare a fondurilor europene poate fi ușor încadrată la trădare de țară!”, a transmis Gabriela Firea într-o postare pe Facebook.
Potrivit europarlamentarului PSD, trebuie făcută o distincție între un discurs politic critic și o solicitare oficială adresată instituțiilor europene pentru aplicarea unor sancțiuni României.
Firea susține că premierul demis și ministrul Afacerilor Externe ar trebui să ofere urgent explicații publice dacă au folosit funcțiile deținute pentru a solicita unui comisar european măsuri care ar putea duce la oprirea fondurilor europene destinate României.
„Dacă și-au folosit funcțiile pentru a-i cere unui comisar european să ne oprească fondurile europene au acționat împotriva intereselor României și au pus în pericol economia țării”, afirmă europarlamentarul.
Critici privind demersurile politice de la Bruxelles
Gabriela Firea face referire și la o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre care afirmă că a fost semnată de liderii familiilor politice europene din care fac parte USR și PNL.
În acest context, europarlamentarul PSD îi menționează pe Valerie Hayer și Manfred Weber, lideri ai grupurilor politice Renew Europe și PPE din Parlamentul European. Firea susține că aceștia nu ar fi inițiat un asemenea demers fără informațiile și susținerea eurodeputaților români din USR și PNL.
Firea: Comisia Europeană poate verifica singură respectarea statului de drept
Europarlamentarul PSD mai susține că instituțiile europene au deja mecanisme prin care pot verifica respectarea statului de drept și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR.
„Comisia face asta din oficiu și nu trebuie să-i solicite nimeni”, afirmă Firea, considerând că eventualele solicitări politice externe pentru sancționarea României ar putea afecta imaginea și interesele țării pe termen lung.
Ea critică, de asemenea, ceea ce descrie drept o inițiativă a Renew Europe și USR de introducere la vot în Parlamentul European a unei rezoluții privind încălcarea statului de drept în România.
În opinia europarlamentarului PSD, o asemenea rezoluție ar putea deschide calea către sancțiuni, inclusiv către suspendarea fondurilor europene, scenariu pe care Firea îl califică drept „un dezastru economic în România”.
„Nu voi fi vreodată de acord cu demersuri împotriva țării mele”
Gabriela Firea spune că, în calitate de membru al Parlamentului European, nu va susține măsuri despre care consideră că sunt îndreptate împotriva României.
„În calitate de membru al Parlamentului European, NU voi fi vreodată de acord cu demersuri împotriva țării mele”, a transmis aceasta, adăugând că se așteaptă ca poziția să fie împărtășită de eurodeputații social-democrați și de ceilalți reprezentanți români care, în opinia sa, disting între critica politică și acțiunile cu potențial de sancționare a României.
Firea consideră că Parlamentul European trebuie folosit ca „o tribună politică” pentru apărarea intereselor României, nu doar pentru expunerea problemelor interne ale țării.
„Nu trebuie să ascundem gunoiul sub preș, dar nici să ne ducem acolo pentru a cere pedepse doar pentru că acasă nu ies calculele și negocierile politice”, afirmă europarlamentarul PSD.
Acuzații dure la adresa partidelor din opoziție
În finalul mesajului, Gabriela Firea critică ceea ce consideră a fi o atitudine excesiv de dependentă de deciziile de la Bruxelles și acuză USR și PNL că ar folosi instituțiile europene în confruntarea politică internă.
„Ne-am căciulit suficient la Bruxelles, ca și cum acolo ar fi șefii noștri, nu parteneri în marea construcție europeană”, a declarat Firea.
Europarlamentarul PSD susține că astfel de acțiuni ar putea avea inclusiv efecte electorale, în condițiile în care ar alimenta discursul formațiunilor care susțin că România este controlată din exterior.