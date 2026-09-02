USR-iștii, disperați că pierd puterea. Ce au ajuns să facă?

Publicat 2 sept. 2026, 19:15 Sursă Realitatea PLUS

USR-știi sunt disperați că pierd puterea. Cătălin Drulă atacă acum UDMR după scandalul din Camera Deputaților. Liderul USR a scris un mesaj în limba maghiară pe rețelele sociale, în care acuză partidul lui Kelemen Hunor că a votat, alături de PSD, înlocuirea a doi membri PNL și USR în conducerea Camerei Deputaților cu membri AUR și SOS.

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