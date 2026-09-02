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Politica· 1 min citire

USR-iștii, disperați că pierd puterea. Ce au ajuns să facă?

USR

USR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 19:15
SursăRealitatea PLUS

USR-știi sunt disperați că pierd puterea. Cătălin Drulă atacă acum UDMR după scandalul din Camera Deputaților. Liderul USR a scris un mesaj în limba maghiară pe rețelele sociale, în care acuză partidul lui Kelemen Hunor că a votat, alături de PSD, înlocuirea a doi membri PNL și USR în conducerea Camerei Deputaților cu membri AUR și SOS.

Cătălin Drulă, atac dur la UDMR. Mesaj în maghiară

„Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câștige teren în Parlamentul României. Cu votul UDMR, de ieri, partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanți (3 AUR + 1 SOS) față de partidele de dreapta USR+PNL care au doar 2 reprezentanți.

Și asta în condițiile în care USR+PNL au 94 deputați în timp ce AUR+SOS au 75 deputați.

O matematică strâmbă care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR. De ce a ajutat UDMR extremismul să capete putere și mai mare?

Aceasta este o întrebare pe care alegătorii trebuie să o pună reprezentanților lor în Parlamentul României”, a scris Cătălin Drulă miercuri, pe Facebook, în limba maghiară.

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