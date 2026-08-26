MAE, după viitura devastatoare din Nepal: Nu au fost raportați cetățeni români printre victime

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 19:19

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă, miercuri, că autorităţile din Nepal nu au transmis până în prezent informaţii privind cetăţeni români afectaţi de viitura devastatoare produsă în apropierea graniţei cu China. Totodată, Ambasada României la New Delhi nu a primit, până la acest moment, solicitări de asistenţă consulară din partea românilor aflaţi în zonă.

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